Le due vasche di laminazione di Cesano Maderno, al Biulé e in via Friuli, hanno retto bene e sono stati scongiurati allagamenti. Passate le ore più critiche, il Comune fa un bilancio dell'emergenza.

Maltempo in Brianza: le vasche di laminazione hanno evitato allagamenti

Per la gestione delle possibili emergenze, il sindaco Bocca ha allertato il COC - Centro Operativo Comunale. Continua la sorveglianza di Protezione Civile, Polizia Locale e tecnici di BrianzAcque che, allertati direttamente dal sindaco Gianpiero Bocca, hanno regolato costantemente il flusso dell'acqua dalla vasca di laminazione del torrente Comasinella al Biulé a quella in via Friuli (realizzata da BrianzAcque nell'estate 2023). L'azione di monitoraggio, specie nelle prime ore del pomeriggio di ieri, mercoledì 15 maggio, ha reso possibile un regolare deflusso, a fronte di piogge record (oltre 100 millimetri in una sola notte tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio).

Non si sono registrati allagamenti o danni nelle scuole e negli edifici pubblici

Non si sono registrati allagamenti o danni e le scuole e gli edifici pubblici non hanno registrato problemi rilevanti di infiltrazioni d’acqua. Per l'Amministrazione comunale un risultato frutto "dell’attenta attività di prevenzione e manutenzione". Per far fonte ad eventi estremi, è in corso da parte del Comune la redazione del progetto esecutivo per l’ampliamento della vasca di laminazione del torrente Comasinella al Biulé, finanziato da un intervento di Regione Lombardia sui bacini, che consentirà di aumentarne il volume fino a quasi il doppio. Commenta il sindaco Bocca:

"Naturalmente è fondamentale che la questione nodo idraulico del Seveso venga risolta anche a valle e a monte, con la realizzazione delle vasche necessarie e già previste, a Lentate sul Seveso ad esempio, oltre a quella di Bresso. Solo così, non solo si potranno evitare allagamenti a Milano, ma i nostri torrenti del cosiddetto reticolo minore potranno scaricare l’acqua senza il rischio di rigurgiti, anche in presenza di quantità di pioggia superiori alla capienza delle vasche".

Dal sindaco Gianpiero Bocca, che sta seguendo l'evolversi della situazione (permane l'allerta arancione) con l'assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso, il ringraziamento a tutti gli operatori "che da martedì sono in allerta e lo resteranno anche questa notte, anche se le previsioni danno la pioggia in esaurimento. Il mio ringraziamento va in particolare alla Protezione Civile che sta tenendo costantemente monitorato il livello del Comasinella e del Seveso".