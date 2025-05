Maltempo in Brianza: niente allagamenti alla "Bananina" tra Arcore e Usmate grazie a Brianzacque

Il tempestivo intervento dei tecnici di Brianzacque e la supervisione dell'assessore alla Sicurezza di aLuca Travascio e della Polizia locale guidata dal comandante Mario Nappi hanno evitato nuove chiusure dello svincolo verso la Tangenziale Est a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla Brianza a partire da lunedì scorso.

Allagamenti evitati per un soffio

Un piano di intervento che si è concretizzato nelle giornate di mercoledì e giovedì. Grazie alle autopompe messe in campo da Brianzacque gli automobilisti hanno potuto percorrere la "Bananina" di Usmate Velate, lo svincolo che da Arcore e dal centro del paese conduce verso la Tangenziale Est in direzione di Vimercate e ovviamente viceversa senza alcun problema. Tutto questo a differenza di quanto avveniva in passato quando, dopo i forti temporali, la Bananina spesso e volentieri si allagava, creando forti disagi alla circolazione stradale.

Ad accorgersi che le vasche sotterranee realizzate sotto il manto stradale erano al limite è stato lo stesso assessore di Arcore Travascio che ha prontamente allertato Brianzacque.

"Grazie a Brianzacque"