Manca la segnaletica sulle strade, la "disegnano" i consiglieri di opposizione

Su alcune strade di Usmate e Velate manca ancora la segnaletica orizzontale. E allora a realizzarla ci pensano i consiglieri di opposizione.

Una vera e propria provocazione quella lanciata dagli esponenti di Lega e «Cambiamo Insieme», che nel fine settimana hanno dato seguito alle proprie rimostranze sull’assenza della segnaletica stradale. «Colpa» del Consorzio Acqua Potabile, che dopo i lavori per la posa della nuova dorsale idrica hanno provveduto ad asfaltare le strade, ma lasciando indietro strisce pedonali, divisori delle carreggiate e stop. Così, armati di cartoni bianchi, sono stati proprio Daniele Ripamonti e Vanessa Amati a porre ironicamente rimedio alla situazione.

"È inaccettabile che dopo due mesi dal rifacimento del manto stradale, sia ancora assente la segnaletica stradale in molte vie - lamentano i capogruppo - Sappiamo bene che la colpa non è dell’Amministrazione, ma prima di tutto viene la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti che le strade di Usmate Velate le percorrono ogni giorno. Invece di limitarsi a incolpare il Cap la maggioranza farebbe bene a intervenire subito per porre rimedio a una situazione di pericolo".

A stretto giro di posta è arrivata anche la replica del sindaco Lisa Mandelli, che ha voluto chiarire alcuni aspetti della vicenda.

"Come già spiegato in più di un’occasione, non sono lavori che competono all’Amministrazione, ma al Cap - le parole del primo cittadino - Da oltre un mese stiamo sollecitando l’azienda incaricata e non certo da quando lo ha fatto notare la Lega, anche perché se ne sono accorti con ampio ritardo a quanto pare. E’ innegabile che si tratti di lavori urgenti e necessari. Purtroppo per questi interventi si richiedono tempi tecnici per l’assestamento dell’asfalto e in questo senso i giorni di maltempo sicuramente non aiutano".