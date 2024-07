Usmate Velate: un campo da beach volley per ricordare il sorriso di Daniela

Il ricordo di Daniela Varisco continuerà a vivere al Centro sportivo di Usmate Velate. E’ stato inaugurato questa mattina, sabato 20 luglio, il campo da beach volley realizzato in questi mesi dall’Amministrazione comunale all'interno dell'impianto di via Luini.

Un campo messo a disposizione di tutti i ragazzi e le ragazze che era stato fortemente voluto da Daniela, colonna dello sport cittadino, venuta a mancare a soli 49 anni nell’aprile dello scorso anno. Il sogno, dunque, è diventato realtà, come raccontato dal sindaco Lisa Mandelli che ha tenuto a battesimo l’impianto insieme alla sua Giunta.

"Questa è una storia di partecipazione, di impegno, di volontà e di ascolto - ha sottolineato il primo cittadino durante la cerimonia di inaugurazione - L’idea di questo campetto nasce da Daniela, nostra concittadina che tanto ha dato alla nostra comunità nell’ambito sportivo e non solo. Insieme ad altre persone non solo aveva suggerito questo progetto, ma lo aveva anche presentato all’iniziativa del Bilancio partecipato".

Il progetto piace alla collettività, ma arriva secondo alle speciali "elezioni" e quindi non ottiene i fondi necessari alla sua realizzazione. E’ qui però che interviene direttamente l’Amministrazione, che decide di dare comunque seguito al desiderio di Daniela.

"Era una proposta che effettivamente mancava all’interno del Centro sportivo, motivo per cui abbiamo ritenuto giusto e doveroso realizzarlo - prosegue il sindaco Mandelli - Lo abbiamo fatto per i giovani, ma anche per ricordare e rendere merito a una donna che per il paese si è spesa con dedizione e impegno".