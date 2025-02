Manifesti e adesivi contro l'abbandono di rifiuti e deiezioni canine

A Cesano Maderno parte “Vuoi abbandonarmi? Mi rifiuto”, una campagna di comunicazione contro l’abbandono di rifiuti sul territorio cittadino. L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione comunale in collaborazione con A2A-Gelsia Ambiente, la società che gestisce il servizio di igiene urbana in città.

Manifesti e adesivi contro l'abbandono dei rifiuti

Tre grafiche differenti e oltre 150 manifesti in due dimensioni differenti: una campagna multi-soggetto dove i rifiuti più frequentemente abbandonati vengono trasformati in personaggi animati, con una mano alzata che mostra un chiaro “no”, simbolo riconoscibile di divieto ed immagine inequivocabile di monito a non trasgredire le regole. Il claim gioca con le parole per dare voce ai rifiuti e catturare l’attenzione, mentre il testo sottolinea le conseguenze negative dell’abbandono e invita ad adottare comportamenti corretti, promuovendo soluzioni concrete, indicazioni per le buone pratiche relative allo smaltimento ed un richiamo alle norme e alle sanzioni previste.

Il coinvolgimento degli esercizi commerciali

Le tre immagini grafiche scelte compariranno, in sequenza settimanale, negli spazi destinati alle affissioni pubbliche, sul sito internet del Comune, sui canali social e in una pagina dedicata del prossimo notiziario comunale. Alcune locandine in formato ridotto con la riproduzione grafica della campagna di comunicazione verranno distribuite agli esercizi commerciali cittadini.

Adesivi sui cestini stradali

Allo stesso tempo, su circa 500 cestini pubblici è stato affisso un adesivo, sfondo blu e testo bianco, che invita ad un corretto utilizzo dei cestini stradali, in cui gettare solo piccoli rifiuti, e ricorda che per tutto il resto è fondamentale effettuare la raccolta differenziata o recarsi in piattaforma ecologica. Gli adesivi vogliono essere un’azione di sensibilizzazione sul rispetto e la cura dell’ambiente urbano. L’abbandono dei rifiuti domestici all’interno o vicino ai cestini ostacola la raccolta differenziata danneggiando l’ambiente e che si ripercuote sui bilanci comunali, facendo lievitare i costi per i cittadini.

Contrasto all'abbandono delle deiezioni canine

Altro fronte su cui si è incentrata la campagna di comunicazione è quello del contrasto all’abbandono delle deiezioni canine su marciapiedi e vie. “Per strade più pulite ci serve il tuo zampino”, è la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Gelsia Ambiente, stimolando ad una maggiore sensibilità civica e richiamando le norme che obbligano i proprietari ad uscire con guanti e sacchetto per rimuovere le deiezioni.

"Ci rivolgiamo in particolare alle nuove generazioni"

“Questa è una tematica a noi particolarmente cara, per questo l’Amministrazione comunale ha investito con convinzione su una campagna di sensibilizzazione che vuole far capire quanto sia dannoso lasciare i rifiuti in giro, contro gesti incivili dannosi per l’ambiente e le persone – ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca, che ha fortemente voluto dare avvio all’attività di comunicazione sul territorio - Vogliamo rafforzare la consapevolezza ed il coinvolgimento attivo dei cittadini e della nostra comunità affinché sia sempre più diffuso l’amore verso la città ed il bene comune, limitando invece quegli atteggiamenti che scarseggiano di senso civico. Ci rivolgiamo in particolare alle nuove generazioni verso cui ripongo ampia fiducia, ed a cui è affidato il futuro della nostra città che non può non passare dalla salvaguardia dell’ambiente, del decoro urbano e del bene comune”.

"Scegliamo anche la via del dialogo e della sensibilizzazione"

Aggiunge l’assessore all’Ambiente, Manuel Tarraso: “Contro l’inciviltà e chi abbandona i rifiuti per strada o nei luoghi pubblici, spesso creando delle discariche abusive, scegliamo anche la via del dialogo e della sensibilizzazione. Con i manifesti e gli adesivi, è in fase di elaborazione una nuova brochure multilingue su come effettuare la raccolta differenziata, sulle modalità e gli orari di ritiro dei sacchi e su tutti i servizi attivi a Cesano Maderno. Siamo convinti che oltre ad un corretto smaltimento dei rifiuti sia anche fondamentale la collaborazione dei cittadini nel segnalare a chi di competenza e attraverso i canali ufficiali, eventuali errati conferimenti che compromettono il decoro urbano e nuocciono alla gestione dei rifiuti”.