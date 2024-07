A Cesano Maderno, alla piattaforma ecologica di via Fabio Massimo, sono in corso i lavori di adeguamento tecnologico, potenziamento della sicurezza e miglioramento della qualità del servizio voluti dall’Amministrazione comunale nell’ambito del rinnovo dell’affidamento dei servizi di igiene urbana a Gelsia Ambiente.

Al via i lavori alla piattaforma ecologica

“L’attuale configurazione della nostra piattaforma ecologica era sottodimensionata per le utenze che ne usufruiscono. Abbiamo avviato la riqualificazione della piattaforma – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente Manuel Tarraso– per consentire di offrire un migliore servizio, organizzato ed efficiente, contribuendo a migliorare la raccolta differenziata, la gestione e il controllo dei rifiuti e quindi la tutela dell’ambiente in città. Anche la sicurezza è un obiettivo che si intende perseguire, con riferimento al rischio di intrusione di estranei e al controllo dei rifiuti conferiti: il nuovo impianto di videosorveglianza e il nuovo cancello dedicato ai mezzi di servizio rappresentano uno strumento per garantire il rispetto delle regole e una corretta gestione degli accessi”.

Gli interventi nel dettaglio

Al termine degli interventi di Gelsia Ambiente nella struttura verranno migliorati il monitoraggio della quantità di rifiuti gestiti presso la piattaforma e di quelli conferiti dagli utenti, i sistemi di accesso, la viabilità e la sicurezza, in maniera da realizzare un’area moderna ed efficiente, in grado di soddisfare i bisogni di una utenza costantemente in crescita ed innovando anche i sistemi di conferimento.

I lavori finiranno ad ottobre

I lavori, la cui durata è prevista fino ad ottobre, prevedono: il posizionamento di un nuovo cancello nell’angolo Sud-Est dedicato ai mezzi di servizio, per

migliorare l’accesso, la viabilità e ridurre il rischio di interferenza con gli utenti; l’installazione di una nuova pesa da 9mt per i mezzi di servizio in ingresso, per monitorare la quantità di rifiuti gestiti presso la piattaforma; la realizzazione di un sistema di videosorveglianza per monitorare l’area e prevenire l’intrusione di estranei; l’installazione di due pese per gli utenti in ingresso e in uscita, per monitorare la quantità di rifiuti conferiti dagli utenti; l’adeguamento dell’impianto elettrico e un nuovo impianto d’illuminazione, per migliorare la sicurezza e la visibilità.

Migliorare la fruibilità e la capacità ricettiva

Previsti anche il rifacimento della pavimentazione in calcestruzzo in corrispondenza della nuova area presse e cassoni di scorta; una scala di emergenza per creare una seconda via di fuga e, quindi, migliorare la sicurezza, l'adeguamento e il potenziamento dell’impianto antincendio; il posizionamento di nuovi cassoni pressa e cassoni per il conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei rifiuti urbani pericolosi, così da migliorare la fruibilità e la capacità ricettiva della piattaforma, riducendo i tempi di conferimento e attesa.

L'Amministrazione comunale informa che non sono previste, al momento, modifiche, chiusure o interruzioni parziali del servizio che, qualora si rendessero necessarie, verranno comunicate tempestivamente alla cittadinanza tramite i canali di Gelsia Ambiente (sito e App) e del Comune di Cesano Maderno (sito internet, Telegram e Facebook).