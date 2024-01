Manto stradale sconnesso a Mezzago, la Polizia locale multa "Open Fiber"

Manto stradale sconnesso a Mezzago, la Polizia locale Brianza Est multa "Open Fiber". Ad annunciare il provvedimento è l'Amministrazione comunale: le sanzioni superano quota 5.000 euro. Il sindaco Massimiliano Rivabeni: "Ci aspettiamo che i lavori vengano completati rispettando gli standard di qualità previsti".

L'annuncio dei provvedimenti è arrivato nei giorni scorsi, attraverso i canali ufficiali del Comune di Mezzago.

"Informiamo i cittadini che il Corpo di Polizia Locale Brianza Est, del quale il nostro Comune fa parte, ha sanzionato la società Open Fiber per non aver ancora ripristinato il manto stradale dopo l’esecuzione dei lavori per la posa della fibra ottica sul nostro territorio - si legge nella nota diramata dal Comune di Mezzago - Le sanzioni, che al momento ammontano a oltre 5.000 euro, potranno aumentare esponenzialmente con il protrarsi del tempo se la società che ha svolto i lavori non provvederà ad eseguire le sistemazioni previste".

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni, che ha sottolineato l'importanza di portare a termine nel modo migliore i lavori realizzati da "Open Fiber".

"Confidiamo che queste sanzioni portino ad Open Fiber a programmare le sistemazioni del manto stradale il prima possibile - ha spiegato il primo cittadino mezzaghese - In questi anni la nostra Amministrazione è intervenuta per sistemare l’asfalto di diverse strade nel nostro Paese, ma i successivi lavori eseguiti da questa società hanno vanificato parte dei miglioramenti fatti. Non è corretto che questi operatori si adoperino soltanto per svolgere le attività di scavo e posa, per poi tralasciare gli interventi definitivi di sistemazione delle strade. Ci aspettiamo che i lavori vengano completati rispettando gli standard di qualità previsti".