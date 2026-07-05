Manutenzione delle strade, il Pd chiede di valutare le criticità e definire le priorità

Manutenzione e sistemazione delle strade comunali, dopo la prima variazione di bilancio, a Desio i consiglieri comunali di maggioranza del Pd hanno chiesto conto della cifra esatta a disposizione, del cronoprogramma e di quali strade saranno interessate dall’intervento, facendo una valutazione in merito alle priorità.

Sulle strade, i consiglieri del Pd interrogano sindaco e Giunta

I consiglieri del Pd Andrea Perego, Donato Cattazzo e Federico Pilastro hanno presentato un’interrogazione rivolta alla propria maggioranza, al sindaco, Carlo Moscatelli, e alla Giunta, tenuto conto che “da tempo le arterie cittadine presentano criticità strutturali, buche e ammaloramenti diffusi che causano disagi quotidiani alla cittadinanza, nonché potenziali rischi per la sicurezza stradale di automobilisti, ciclisti e pedoni”, hanno messo in evidenza nel documento.

“L’investimento delle risorse deve seguire una logica di priorità”

Fatta una valutazione relativamente “alla qualità della vita, all’accessibilità urbana e alla tutela della incolumità di tutti i residenti – hanno fatto presente gli esponenti del Partito democratico – risulta pertanto fondamentale che l’investimento di queste risorse segua una logica di priorità basata su un monitoraggio oggettivo dello stato di usura delle strade cittadine e su criteri di equità tra i vari quartieri di Desio”. La risposta arriverà in una seduta del Consiglio comunale a fine luglio.