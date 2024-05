A Desio stanziati 1,7 milioni per le strade "colabrodo"

A Desio stanziati un milione e 700mila euro per le strade, priorità a quelle rovinate dalle buche provocate dal maltempo. Un provvedimento che ha avuto il via libera dal Consiglio comunale con l’approvazione della prima variazione di bilancio 2024-2026.

Maxi stanziamento per la sistemazione delle strade

Complessivamente sarà utilizzato l’avanzo di amministrazione 2023 per un totale di due milioni e 50mila euro, in particolare per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria delle strade per un milione e 700mila euro e 350mila euro per il completamento della copertura del tetto della scuole e della palestra scolastica di via Tolstoj. Entrambi gli interventi hanno risentito del maltempo. La pioggia che per settimane ha flagellato le strade nei mesi scorsi ha rovinato le strade, provocando la formazione di buche pericolose e profonde. Il tema era già stato affrontato in precedenza, con un’interrogazione. L’assessore ai Lavori pubblici, Martina Cambiaghi, aveva riconosciuto il problema e spiegato che diverse squadre erano al lavoro per tamponare momentaneamente in attesa dell’intervento risolutivo che riguarderà le strade ammalorate.

Le manutenzioni riguarderanno le strade ammalorate e a maggiore percorrenza

Non è l'unico intervento previsto. Anche la sistemazione della copertura della palestra delle scuole di via Tolstoj è un’opera particolarmente attesa. Se la maggioranza ha espresso grande soddisfazione per i due cantieri in programma, critiche sono arrivate dal Centrosinistra. "Di solito variazioni con questa consistenza si fanno a fine mandato. Le strade sono un colabrodo. Speriamo che i lavori vengano fatti dove serve", ha fatto notare Jennifer Moro (Pd). "Si vuole così dare un segnale di urgenza e attenzione su un tema cruciale", ha replicato Stefano Canzian (Fratelli d’Italia). Il sindaco, Simone Gargiulo, ha infine tagliato corto, dicendo: "Le manutenzioni riguarderanno le strade a maggiore percorrenza, dove si concentra il traffico dei mezzi pesanti".