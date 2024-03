Novantamila euro messi a didposzione da Regione Lombardia per il territorio comunale di Desio, in particolare per la manutenzione e l'installazione di nuovi giochi inclusivi nei parchi pubblici. A darne notizia è stato il consigliere regionale brianzolo, nonché Presidente del Gruppo Lega in Consiglio regionale, Alessandro Corbetta.

Manutenzione e nuovi giochi inclusivi nei parchi di Desio: arrivano 90mila euro dalla Regione

“Lunedì scorso Regione Lombardia ha approvato la nuova delibera di aiuto alla ripresa economica che finanzia molte opere previste dal Piano Lombardia, sbloccando così tanti interventi attesi sul territorio lombardo. Fra questi ci sono i 90 mila euro per manutenzione straordinaria e installazione di giochi inclusivi presso i parchi pubblici del Comune di Desio – afferma in una nota Alessandro Corbetta - che fa seguito a uno specifico ordine del giorno da me presentato nel dicembre 2022. Risorse che a Desio aspettavano da tempo e che siamo riusciti finalmente a sbloccare. L’attenzione della Lega in Lombardia verso i ragazzi con disabilità è dimostrata anche questa volta, e continueremo a puntare sui giochi inclusivi per garantire a tutti i bambini il diritto di giocare in tranquillità e sicurezza”.

Il vicensindaco Villa "Una boccata d'ossigeno"

Soddisfatta l'Amministrazione comunale. Il vicesindaco Andrea Villa ha parlato di una boccata d'ossigeno facendo sapere che questi nuovi contributi verrano utilizzati per nuovi interventi nelle aree gioco: