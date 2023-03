Manutenzione straordinaria: chiusura temporanea per gli uffici postali di Cornate, Varedo e Misinto

Chiuderanno per alcune settimane gli uffici postali di Cornate d'Adda, Misinto e Varedo. La riapertura dei primi due è prevista per la metà di aprile mentre per l'ufficio varedese si dovrà attendere fino a metà giugno.

Manutenzione straordinaria: chiusura temporanea per gli uffici postali

A comunicarlo in queste ore è stata Poste Italiane. Gli uffici in questione infatti, da questa settimana, sono interessati da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Per gli utenti degli sportelli di Cornate

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Cornate D’Adda la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’Ufficio Postale di Mezzago, sito in via Giacomo Matteotti 3, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. A disposizione anche l’ufficio di Colnago, in via Moia 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Nella sede di Trezzo sull’Adda, in via Giuseppe Mazzini 12, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, è disponibile anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Per i cittadini di Misinto disponibili le strutture di Lazzate, Cogliate e Seveso

Per quanto riguarda l'ufficio di Misinto, Poste Italiane i cittadini avranno a disposizione uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Lazzate, in Piazza Caduti 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, e dotato di ATM Postamat.

A disposizione anche gli uffici di Cogliate e l’Ufficio Postale di Seveso, dotati di ATM Postamat attivi sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24.

I cittadini di Varedo potranno recarsi anche a Limbiate

Infine per gli utenti dell'ufficio postale di Varedo sarà disponibile l’ufficio di Valera di Varedo, in Viale Brianza 103, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35 e dotato di ATM Postamat. Ma anche quello di Limbiate, in via Fiume 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, e di Limbiate 1, sito in Piazza Aldo Moro 1 e aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. L’ATM Postamat 24 ore è presente anche presso gli uffici di Limbiate.

(foto archivio)