Marciapiede "killer" davanti al Centro Pensionati: «Sindaco, sistema le buche"

Sicurezza

Accorato appello lanciato dal presidente del sodalizio di via Libertà Enrico Riva a seguito di una caduta avvenuta nei giorni scorsi e che ha avuto una donna come vittima

"Sindaco Capitanio sistema le buche sul marciapiede che si trova all’uscita del centro pensionati". E’ questo, per certi versi, il clamoroso appello lanciato da Enrico Riva, presidente del sodalizio che ha la sua sede nei locali di via Libertà 16 di Concorezzo e che, ad oggi, può vantare oltre 330 iscritti.

La denuncia sui Social

Una richiesta urgente di intervento che arriva pochi giorni dopo la "denuncia", tramite social, di una donna che mercoledì mattina della scorsa settimana, proprio mentre camminava sul marciapiede, è inciampata in una radice sporgente di una pianta riportando diversi lividi.

"Stamattina (mercoledì scorso, ndr) camminando sul marciapiede dove si trova il centro anziani sono caduta in una buca riportando diverse escoriazioni alle ginocchia. Possibile che il comune con tutte le tasse che paghiamo noi cittadini non riesca sistemare i marciapiedi? Tra buche e radici che fuoriescono dall’ asfalto è un disastro", ha scritto la donna.

L'appello di Riva a Capitanio

"Ormai sono parecchi mesi che abbiamo fatto presente questa situazione al sindaco e ai suoi assessori - ha sottolineato il presidente del sodalizio Riva - Non vogliamo alzare alcuna polemica ma semplicemente evidenziare una necessità. Dal nostro centro escono molte persone anziane e fragili che quotidianamente vengono qui a trascorrere qualche ora in compagnia. Quel tratto di marciapiede è davvero pieno di buche e radici. Basta davvero poco per perdere l’equilibrio".

Nel frattempo l'Esecutivo sta riqualificando altri marciapiedi

Ironia della sorte nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale aveva annunciato in pompa magna interventi importanti di rifacimento di alcune piste ciclabili che conducono alle scuole. Inoltre in queste settimane sono stati completati alcuni interventi relativi alle piste ciclabili di via Pio XI e di via La Malfa e sui marciapiedi di via Garibaldi. Il quadro economico dei lavori è di circa 280 mila euro.

