Martedì l'apertura della nuova area giochi inclusiva al Bosco delle Querce

Originale, colorata e soprattutto ecologica e inclusiva. Sono queste le caratteristiche principali della nuova area giochi situata nel Bosco delle Querce di Seveso in una zona interamente all'ombra, alle spalle del centro visite, in pratica dove sorgeva la precedente, completata nei giorni scorsi e che verrà aperta al pubblico (in attesa dell'inaugurazione di inizio settembre) martedì 6 agosto alle 18.30. Il costo di 100mila euro è stato per intero finanziato da Regione Lombardia.

La nuova area giochi in legno di robinia nel Bosco delle Querce

Tutte le strutture ludiche sono fatte in legno massello di robinia al suo stato naturale, stagionato per circa 2 anni. Con le sue forme irregolari, i rami e perfino le radici fa sì che l'area giochi del Bosco delle Querce sia originale e unica. Inoltre le forme fantasiose, non squadrate, ben si inseriscono nel contesto naturale, in perfetta armonia con l'ambiente. Trovandosi in un parco all'aperto, l'area è esposta alle intemperie ma anche all'uso quotidiano dei giovani fruitori e per questo è stata realizzata con legno di robinia, superiore alla quercia per resistenza e robustezza. E' resistente al taglio, alle sollecitazioni, ai funghi e agli insetti parassiti, abbinando però elasticità e flessibilità. Il legno di robinia è l'unico utilizzato in Europa per la realizzazione di strutture da gioco per esterno allo stato naturale e senza l'ausilio di sostanze chimiche impregnanti. Per la colorazione dei giochi sono stati utilizzati vernici e oli ecologici a base di erbe e privi di solventi dannosi. I giochi a molla e le sculture più piccole sono verniciati con tinte acriliche all'acqua, selezionando le tonalità di colore più vicine al vero colore del soggetto rappresentato. La lucidatura finale è a base di cera d'api.

Un'area giochi inclusiva e accessibile a tutti

La conformazione finale è quella di un grande gioco tematico inclusivo, accessibile anche con sedia a rotelle, composto da una lunga rampa d'accesso, diversi ponticelli e piccole rampe di collegamento, una

casetta da gioco con tetto a capanna, lavagna con cornice in legno, rete-amaca orizzontale, tre torrette, uno scivolo, casetta a forma di fungo, carrucola per gioco a sabbia, piccole sculture decorative a tema animale. Nell'area ci sono anche un'altalena a due posti e una altalena a cesto oltre a una panca di legno. Il tutto sarà posato su pavimentazione anti-trauma in gomma riciclata e rigenerata conforme alla norma UNI-EN 1177:2018 e secondo altezze di caduta richieste.

Il sindaco Alessia Borroni: "Abbiamo mantenuto la promessa"