Martiri delle Foibe, a Carate un dipinto per non dimenticare

A Carate Brianza un dipinto ricorda le vittime dell'Olocausto e delle Foibe.

Carate non dimentica

«Tutti coloro che dimenticano il passato sono destinati a riviverlo...». E’ la dedica «per non dimenticare» che ha preso a prestito le parole dello scrittore Primo Levi e che campeggerà sul grande dipinto murale realizzato nel fine settimana sopra la vela centrale del parcheggio pubblico di piazza Martiri delle Foibe a Carate Brianza

Mancano solo gli ultimi ritocchi, ma il minuzioso lavoro artistico e decorativo, realizzato gratuitamente dalla ditta di Carate Brianza dei fratelli Luigi, William e Daniel Disca, è ormai terminato. Il dipinto, dedicato agli orrori dell’Olocausto e ai massacri delle Foibe, è stato realizzato nel piazzale intitolato proprio ai Martiri vittime delle violenze dei partigiani titini a partire da un bozzetto scelto dal sindaco.

Sopra un grande tricolore, che domina la vela, si allungano le nere trecce del filo spinato, simbolo della segregazione e delle persecuzioni razziali e politiche dei lager e dei campi di concentramento, che si sciolgono al centro, nel cuore del tricolore, per diventare rondini, libere di spiccare il volo...

L'appuntamento di venerdì

L’Amministrazione comunale lo inaugurerà venerdì 10 febbraio, alle 10,30, nella ricorrenza del «Giorno del Ricordo», nel corso della commemorazione pubblica alla quale presenzieranno una delegazione di studenti delle medie Dante Alighieri e dell’istituto superiore Da Vinci oltre a Giorgio Federico Siboni, docente universitario e Diego Formenti, vice presidente del Comitato provinciale di Monza e Brianza dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la maggiore delle associazioni che rappresenta gli italiani fuggiti al termine della seconda guerra mondiale sotto la spinta della pulizia etnica praticata dalle milizie jugoslave.

Nell’occasione, come già annunciato su delibera della Giunta, verrà anche inaugurata una targa in memoria di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana seviziata e uccisa in una foiba. Il giorno prima, giovedì, in Municipio il sindaco Luca Veggian verrà premiato invece dal Comitato provinciale di Monza dell’associazione per l’attenzione riservata durante il suo mandato alla ricorrenza del «Giorno del Ricordo».