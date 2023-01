Pubblicato dall'Amministrazione comunale vimercatese, dopo che la Giunta ha stabilito le nuove modalità per l'anno 2023 per l'erogazione di contributi straordinari alle Associazioni con sede in città, il bando relativo all'erogazione per il progetto "Marzo Donna tutto l'anno".

"Marzo Donna tutto l'anno", pubblicato il bando dedicato alle associazioni

Per partecipare è necessario compilare il modulo allegato A al bando da inviare insieme a copia del documento d'identità del legale rappresentante all'indirizzo pec vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it (anche da indirizzo non pec) entro l'10 febbraio 2023.

Al termine del progetto, entro e non oltre 90 giorni, sempre alla stessa email, l’Associazione dovrà trasmettere la rendicontazione del progetto contenente il bilancio consuntivo (Allegato B), sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dalla relativa documentazione contabile e dai giustificativi di spesa quietanzati (fattura quietanzata o ricevuta del bonifico).

I temi della rassegna

La rassegna Marzo Donna che, per questa edizione 2023, estenderà le iniziative per tutto l'anno suddivise in cinque nuclei tematici: 1.espressività femminile; 2. identità; 3. dignità e tutela; 4. empowerment quotidiano; 5. corpo delle donne.

Potranno entrare a far parte della rassegna in oggetto attività culturali di tale tipologia: spettacolo, concerto, conferenza, talk, visita guidata, laboratorio, lettura, mostra.

Il progetto dovrà essere realizzato a Vimercate, in luoghi individuati dall’Associazione, aperto alla cittadinanza, nel corso dell’anno 2023. Il contributo economico straordinario sarà erogato nella misura massima di € 250,00 ad Associazione, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione e fino al loro esaurimento.

Il progetto potrà essere costituito da un singolo evento/attività oppure essere articolato in più eventi/appuntamenti/attività. Partecipando a questo bando e, in caso di esito positivo, il vostro progetto verrà inserito direttamente nella promozione coordinata della rassegna "Marzo Donna tutto l'anno".