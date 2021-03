La Giornata Internazionale della Donna rappresenta ogni anno per la comunità vimercatese un appuntamento di grande rilievo e notevole impegno che non si esaurisce nella giornata dell’8 marzo ma che abbraccia tutto il mese di marzo. Nonostante l’emergenza sanitaria in corso la kermesse è comunque confermata, anche se sarà differente e gli appuntamenti saranno solo online.

Vimercate celebra la donna con un mese di eventi (solo online)

Si tratta di eventi non solo di festa e celebrativi, ma anche utili per analizzare le conquiste sociali, politiche

ed economiche e per riflettere sulle azioni utili a contrastare discriminazioni e violenze. La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vimercate in collaborazione con numerose associazioni del territorio.

La rassegna inizia con la mostra online Tracce Rosse. Percorsi femminili attraverso l’arte del Comitato

mostra MarzoDonna. A seguire online il video Libere Sempre proposto da ANPI (sezione Vimercate) dedicato alle donne partigiane.

Numerose le occasioni per assistere ad incontri sempre da remoto: il COI (Centro Orientamento Immigrati) e

delegazione FAI del Vimercatese propongono due incontri: “Donne, ponti tra culture. Vocazioni per

cambiare la società” il 6 marzo, mentre il 13 marzo “Donne, ponti tra culture. Il sogno russo”.

Salute e benessere, musica e poesia

La sfera della salute e del benessere sono invece al centro delle iniziative organizzate dal Centro Il Melograno con 4 incontri, online da Salute Donna Onlus con “BUONGIORNO SALUTE. Edizione speciale” e ancora con la Pro Loco di Vimercate “LA DONNA VIMERCATESE IN UNA RICETTA”

Spazio anche alla musica, alla poesia e alla storia con l’associazione Sbaraglio, il Civico Corpo Musicale di

Vimercate, l’associazione IncontroCanto, l’Associazione Donne e diritti e Biblioteca civica e Art-u. Sempre in tema di cultura ingresso gratuito al MUST a tutte le donne dal 3 al 12 marzo.

“Importante segnale di condivisione e aggregazione”

“Confermare l’appuntamento con Marzo Donna, rappresenta per la nostra comunità offrire, in un momento difficile come questo, un importante segnale di condivisione e aggregazione – ha detto l’Assessore alla Cultura Emilio Russo. Ringrazio per questo in particolare le tante associazioni cittadine che hanno risposto alla chiamata del nostro ufficio cultura per la creazione di un palinsesto adeguato all’emergenza sanitaria in corso. Incontri, spettacoli, dibattiti, attività espositiva per un programma lungo tutto un mese (Marzo) che si svolgerà a distanza, ma saprà restituire creatività, passione ed entusiasmo. Non potrebbe essere altrimenti con queste nostre straordinarie protagoniste. Grazie davvero a tutte”.

Incontri e concerti

In tema di conferenza l’ACLI di Vimercate proporrà un incontro dedicato alle giovani donne nel futuro mentre

Sloworking dedicherà i suoi incontri sul tema della conciliazione tempo-lavoro.

Anche l’Associazione Agende Rosse – Gruppo Claudio Domino Vimercate propone una camminata non

competitiva per le vie della città in ricordo di 11 donne vittime e familiari di vittime delle mafia. Due gli eventi di particolare rilevanza organizzati dall’assessorato alla Cultura: Sabato 13 marzo il concerto online con Camilla Barbarito e Fabio Marconi dal titolo “SENTIMENTO POPOLARE. AUTRICI”. Il concerto sarà visibile dalle ore 21 del 13 marzo sul canale Youtube del Comune di Vimercate.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 27 e domenica 28 marzo con MEDITERRANEAN con Miriam Selima Fieno. Concerto visibile dalle ore 21 del 27/3 alle ore 24 del 28/3 sul canale Youtube del Comune di Vimercate.