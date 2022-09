Torna a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno la Scuola per politici e amministratori di enti locali e Regione diretta da Massimo Cacciari. Ospite speciale Roberto Mazzotta, ex parlamentare e banchiere, per un confronto con il filosofo sul concetto di ceto politico.

Massimo Cacciari apre la Scuola per politici e amministratori

Venerdì 16 settembre, dalle 15.30 alle 18.30, a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno la prima sessione della quinta edizione della Scuola per politici e amministratori di enti locali e Regione, dedicata a "Politica versus politiche. Lacerazioni, resistenze e mutamenti di un mondo a ritroso".

Ad aprire i lavori il sindaco Gianpiero Bocca, che porterà il saluto dell'Amministrazione comunale. A seguire, dopo l'introduzione ai corsi di quest'anno del Centro Culturale Europeo, con interventi di Massimo Cacciari, Emilio D'Orazio, Nicola Pasini e Gigi Ponti, vice presidente del Centro Culturale Europeo, la lezione "Dialogo sul concetto di 'ceto politico' e sulle trasformazioni nel processo della sua selezione" condotta da Massimo Cacciari e Roberto Mazzotta. La lezione è aperta al pubblico, oltre che ai corsisti, con accesso libero fino ad esaurimento dei posti in sala.

I corsi proseguiranno fino al 19 novembre

I corsi del progetto formativo del Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo, promosso dal Comune, dall'Università Vita-Salute San Raffaele e da Politeia-Centro per la ricerca e formazione in politica ed etica, proseguiranno fino al 19 novembre 2022.