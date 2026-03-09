Maxi operazione alla Stazione, Corbetta (Lega) esulta: “Bene i maggiori controlli”

Il maxi dispiegamento di forze nel quartiere Stazione di Carnate sta portando a importanti risultati in termini di sicurezza e legalità in paese. E dopo l’ultima operazione della Polizia di Stato del fine settimana, arriva il plauso delle istituzioni.

Maxi controlli alla Stazione, Corbetta (Lega) esulta

A partire da Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia, che ha voluto esprimere la propria soddisfazione nei confronti dell’operato delle Forze dell’ordine che ha portato all’identificazione di oltre un centinaio di persone, tra cui diversi con precedenti:

“Nei giorni scorsi ho incontrato il Prefetto e il Questore di Monza e Brianza per discutere il tema della sicurezza in Brianza, con particolare attenzione alla situazione della stazione di Carnate e del quartiere circostante. Bene, quindi, l’intensificazione dei controlli effettuati negli ultimi giorni dalle forze dell’ordine e per questo li ringrazio”.

“Segnali positivi, si continui su questa strada”

L’auspicio del consigliere regionale è che, anche grazie alle interlocuzioni con le istituzioni e il Comitato cittadino del quartiere Stazione, si continui su questa strada: