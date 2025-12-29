Meda diventa la capitale del ciclismo con l’evento dedicato al Trofeo Caduti Medesi

Meda si prepara a diventare la capitale del ciclismo: dall’11 al 18 gennaio ospiterà infatti l’evento “Passione ciclismo: Trofeo Caduti Medesi – Dove la storia corre su due ruote: i campioni e il mito del ciclismo s’incontrano a Meda”. Un’iniziativa dedicata a un evento ciclistico storico che si è svolto in città dal 1953 al 2005.

Una settimana dedicata al ciclismo

Una settimana imperdibile ospitata in sala civica Radio, dedicata alla storia, ai campioni e alla cultura di uno degli sport più amati del nostro territorio. L’evento, organizzato dalla Pro Loco ProMeda in collaborazione con Gs Medese, Amici dell’arte, Unitre Meda, Circolo fotografico Acli, la Brughiera e Confcommercio Seveso, è un viaggio emozionante tra passato e futuro, patrocinato dal Comune di Meda e dalla Provincia di Monza e della Brianza, per celebrare i valori e la fatica dei giganti della strada e per pedalare insieme lungo il viale dei ricordi.

Tanti appuntamenti

Tanti gli appuntamenti in programma: domenica 11 gennaio alle 11 inaugurazione della mostra in sala civica Radio (per ammirare cimeli e testimonianze storiche), lunedì 12 gennaio alle 21 un approfondimento sul ciclismo medese nel mondo, martedì 13 gennaio alle 21 incontro con i campioni (una serata esclusiva con leggende del calibro di Gianni Bugno e Claudio Chiappucci), giovedì 15 gennaio alle 21 focus sul mito del Ghisallo e sulla nascita del prestigioso Museo.

Passione ciclismo in vetrina

Da non perdere inoltre la mostra d’arte diffusa “Passione ciclismo in vetrina”: un’esposizione speciale a tema che coinvolgerà direttamente i negozi della città.