Meda Estate è anche solidarietà: Alpini e Juventus Club consegnano un assegno al Regalo di Carlotta

Divertimento, iniziative per tutti i gusti e le età e tante occasioni di aggregazione, ma anche solidarietà. Tutto questo è Meda Estate, la rassegna estiva organizzata dall'Amministrazione comunale di Meda in collaborazione con le associazioni nelle vie del centro.

Da Alpini e Juventus Club un assegno da 1.350 euro al Regalo di Carlotta

E ieri, mercoledì 9 luglio 2025, protagonista della serata in piazza Cavour è stata la beneficenza. Il Gruppo Alpini e lo Juventus Club hanno infatti consegnato un assegno da 1350 euro all'associazione il Regalo di Carlotta, fondata da Sara Aldeghi e Michele Bompignano dopo la rinascita in Cielo della loro Carlotta, morta a soli due anni per un tumore al cervello.

La consegna del "libro verde" all'Amministrazione comunale

Non solo: le Penne nere hanno donato all'Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Luca Santambrogio e dall'assessore alla Cultura Fabio Mariani, il "libro verde della solidarietà alpina", edito ogni anno dal Centro Studi dell’Associazione Nazionale Alpini e giunto alla 24esima edizione. Il volume raccoglie i dati relativi alle attività di solidarietà dei Gruppi alpini.

Il capogruppo Pellagatti: "All'interno del libro anche il contributo del Gruppo alpini medese"

"Anche quest’anno il Gruppo Alpini di Meda è orgoglioso di consegnare alle autorità cittadine il libro verde dell'ANA, l’Associazione Nazionale degli Alpini, un documento che raccoglie e rende conto delle attività di solidarietà e protezione civile svolte dagli Alpini, sia a livello nazionale che internazionale - ha spiegato il capogruppo Giorgio Pellagatti - In particolare, il libro verde documenta le ore di volontariato prestate e le somme di denaro devolute dalle varie sezioni e Gruppi dell'ANA a sostegno di persone e comunità in difficoltà, o in occasione di calamità naturali. Oltre a ciò, nel libro si descrivono le principali attività svolte dai reparti dell’ANA, inclusi quelli che operano nella Protezione Civile, in ambito medico, con l’ospedale da campo, i posti medici avanzati e varie unità mobili, a supporto degli enti benefici, tra cui il Banco Alimentare e il Banco Farmaceutico, e al fianco dei giovani, con l’iniziativa dei campi scuola estivi. L’ANA, pur consapevole che la cifra complessiva è puramente indicativa e non rispecchia la natura di tutti gli interventi, ha comunque provato a

fare qualche calcolo, utilizzando il costo medio orario di un operaio specializzato dichiarato dalla Regione Lombardia. Il risultato è sorprendente: le 2.585.321 ore spese in attività di solidarietà e protezione civile dagli Alpini appartenenti a tutti i 4.343 Gruppi nazionali ed esteri hanno un valore economico teorico pari a circa 84 milioni di euro, cui si devono aggiungere circa 6 milioni di euro di fondi devoluti in beneficenza, per un totale complessivo di circa 90 milioni di euro. All’interno di questi numeri c’è anche il contributo dato dagli Alpini, Amici e Aggregati del Gruppo di Meda".

Il resoconto dell'attività del Gruppo Alpini

Ha quindi tracciato un resoconto di quanto svolto dagli Alpini nel 2024:

"Il totale delle ore dedicate alle varie tipologie di servizi nel 2024 è stato pari a 2.655, in aumento di oltre il 43% rispetto al 2023, di cui 1.905 ore spese per eventi a favore della comunità, 154 ore a beneficio delle parrocchie, 179 ore per celebrazioni e ricorrenze patriottiche, 74 ore a favore di enti benefici, 290 ore per servizi a supporto di giovani e scuole, 28 ore per la giornata del Banco Alimentare, 25 ore per manifestazioni a connotazione sportiva. Il valore economico teorico di queste attività, utilizzando il medesimo parametro scelto a livello nazionale, supererebbe gli 86.000 euro. A ciò si devono aggiungere 2.850 euro di fondi che sono stati devoluti in beneficenza ad associazioni che operano nel territorio medese. Quest’ultima cifra quest’anno verrà significativamente superata, tenendo conto che già questa sera, con l’assegno che a breve consegneremo agli amici de “Il Regalo di Carlotta”, eguagliamo il totale delle somme donate nel 2024. Tutto ciò è reso possibile oltre che dal lavoro e dall’impegno straordinario dei nostri Alpini, Amici e Aggregati, che sottraggono tempo prezioso ai propri affetti e ai propri interessi, anche da quanto riusciamo a raccogliere nel corso di eventi come quelli di queste serate estive, da cui consegue il nostro grazie all’Amministrazione locale e a tutta la cittadinanza che partecipa e che non perde occasione di manifestarci la propria vicinanza e simpatia".

