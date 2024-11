Meda in Marcia per dire “NO alla violenza contro le Donne”

Il 25 novembre è la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. La lotta contro la violenza di genere è una priorità irrinunciabile. Attraverso il contributo attivo di tutta la Comunità è possibile generare un cambiamento significativo, al quale l’Amministrazione Comunale di Meda intende partecipare, rinnovando il suo impegno anche quest’anno, organizzando una serie di iniziative, cui momento più importante sarà la Marcia di sensibilizzazione domenica 24 novembre 2024.

24 novembre 2024: il programma

Domenica 24 novembre 2024, alle ore 11:00 partirà la Marcia da Piazza Cavour (ritrovo ore 10:30). A seguire, fino alle 18:00, un ricco programma per riflettere sul tema e non rimanere in silenzio: ore 12:00: tre minuti di rumore per dire #noalsilenzio, invitando tutti i Cittadini a esporre qualcosa di rosso alle finestre e a fare rumore per tre minuti, anche dalla propria abitazione (strumenti, applauso, musica), dalle ore 12:00 alle ore 18:00: in piazza Municipio/cortile del Comune saranno allestite un’area food, una passerella rossa sulla quale chiunque potrà sfilare per manifestare il proprio “No alla violenza”, condividendo foto e video sui propri canali social mostrando sensibilità verso questo importante tema sociale e una mostra d’arte a tema di Women in Sport. Non mancheranno gli stand delle Associazioni e delle Società Sportive, dalle ore 12:30 alle ore 14:00: performance della Gemky Dancing School di Lentate sul Seveso e della scuola Asd Dance4Love di Barlassina, dalle ore 15:00 alle ore 16:00: Tavola Rotonda in Sala Pertini, Palazzo Comunale.

Si ricorda che l’ingresso è libero. Per la Marcia non è richiesta l’iscrizione.

Per informazioni: servizi.sociali@comune.meda.mb.it / +0362396511/524.

Una partita di calcio speciale

Si coglie, inoltre, l'occasione per ricordare un altro importante appuntamento: la Partita di Calcio "Diamo un calcio al femminicidio", in programma mercoledì 20 novembre 2024, alle ore 20:30, presso lo Stadio Mino Favini di Meda. Lo sport è un alleato prezioso per fermare la violenza e costruire un cambiamento positivo.

Tutta la Comunità è invitata a partecipare attivamente a questi eventi, unendosi nella lotta contro la violenza di genere e nella costruzione di una società più equa e solidale.

L’Assessore ai Servizi alla Persona e alle Politiche Femminili, Mara Pellegatta: