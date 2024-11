Il liceo Marie Curie di Meda in festa: ha compiuto 50 anni

Da sede distaccata, prima del Frisi di Monza e poi del Majorana di Desio, a realtà autonoma che ha scritto mezzo secolo di storia. Cinquant’anni di cultura, educazione, incontri, ricordi ed eccellenze quelli che il liceo Marie Curie di Meda ha festeggiato in grande sabato pomeriggio e sera.

Festa per i 50 anni del liceo Marie Curie

Un evento emozionante tra passato, presente e futuro alla presenza di docenti, studenti, amministratori comunali, ma anche tanti «ex» che sono rimasti legati alla scuola, diventata nel tempo un punto di riferimento per il territorio brianzolo.

Gli spazi tematici

Molto interessanti gli spazi tematici allestiti per l’occasione al piano terra e al primo piano. Tra questi quello dedicato all’ambiente, curato dal Comitato Parco regionale Groane-Brughiera, e quello di reading poetico, che ha raccolto alcune delle liriche vincitrici delle varie edizioni del «Premio nazionale di poesia liceo Curie». Molto apprezzata anche la sezione dedicata agli ex studenti scomparsi tragicamente, che continuano a vivere nelle iniziative e nelle associazioni nate in loro ricordo: i fratelli cesanesi Paolo e Davide Disarò, Marcello Colombo, Paolo Giorgetti e Jacopo Sartori.

La commemorazione dell'ex alunno morto in un incidente

La giornata è stata anche l'occasione per commemorare Emanuele Cosentino, un ex alunno seregnese morto in un incidente stradale nel settembre 2019, che è stato ricordato con una cerimonia accanto all'albero piantato in sua memoria.

La targa dedicata ai coniugi Buraschi

Emozionante il momento della svelatura della targa dedicata ai coniugi Mariarosa Pensi e Adriano Buraschi, scomparsi rispettivamente nel 2021 e nel 2023, che hanno donato alla scuola la loro immensa collezione di fossili e minerali raccolti durante le uscite in montagna: oltre 300 esemplari classificati e disposti in una teca al primo piano con l’aiuto del geologo Gianni Del Pero.

«Mi hanno colpito la semplicità e la generosità di questa coppia, che aveva sempre in mente l’importanza dell’istruzione - ha esordito la preside Wilma De Pieri, alla presenza delle autorità, degli studenti e dei tre figli dei Buraschi, Marinella, Franco e Sergio - Il loro è un grande insegnamento agli adulti: anche se non ne fanno più parte, devono sempre avere a cuore la scuola».

Il sindaco: "In questo modo onoriamo il loro impegno per la comunità"

«Sono molto legato alla famiglia Buraschi, anche da un rapporto di amicizia - ha detto il sindaco Luca Santambrogio, presente alla festa anche in qualità di presidente della Provincia di Monza e Brianza - Adriano, ultimo partigiano di Meda, ha donato al Comune la bandiera tricolore che sventolò in città il 25 aprile 1945, successivamente ha regalato al Cfp Terragni i suoi attrezzi da lavoro e ora questa preziosa collezione al liceo. Con questa targa finalmente coroniamo il suo impegno per la comunità».

«Caro liceo Marie Curie ti scrivo...»

Un crescendo di emozioni culminate con lo spettacolo «Caro liceo ti scrivo...» in auditorium, che ha ripercorso la storia della scuola con i filmati realizzati dalla 5C, la musica e le voci della band «Epicurie», composta da studenti e professori, e una selezione delle tantissime lettere che ex studenti di varie generazioni hanno dedicato al loro «Caro amico liceo», un luogo in cui sono cresciuti a livello formativo, ma soprattutto come persone.

Lo spettacolo di Andrea Delfino

E proprio un ex alunno, l’attore Andrea Delfino del gruppo «Contenuti Zero», che aveva frequentato il laboratorio teatrale della scuola, ha concluso in bellezza le celebrazioni, proponendo un brillante spettacolo teatrale e musicale.

