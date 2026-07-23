Meda palcoscenico per i giovani talenti: successo per la quarta edizione dello Young Summer Art Fest

Arte, musica e creatività sono state le protagoniste della serata che ha animato le vie del centro.

Meda ieri sera, mercoledì 22 luglio 2026, è diventata un palcoscenico per il talento dei giovani. Piazza Cavour, piazza Municipio e via Solferino si sono trasformate, per una sera, in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato alla creatività giovanile. La quarta edizione dello Young Summer Art Fest ha richiamato numerosi visitatori, confermando il successo di un’iniziativa che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate medese e uno spazio nel quale ragazze e ragazzi possono esprimere il proprio talento davanti alla città.

Young Summer Art Fest, spazio all’arte e alla musica dei giovani

Musica, pittura, illustrazione, danza e momenti di partecipazione hanno dato vita a una serata che ha coinvolto decine di giovani artisti e un pubblico numeroso, in linea con la grande partecipazione che sta caratterizzando gli appuntamenti di MedaEstate. Ad aprire la serata sono stati i Remedy Band, giovane formazione che ha portato sul palco un energico repertorio hard rock, coinvolgendo il pubblico di piazza Cavour. Contemporaneamente Akila Porage, Beatrice Motta, Alessandro Costa, Elisa Rinarelli, Martina Follador e i ragazzi di Z-Festival e Consulta Giovani hanno realizzato nei loro spazi coinvolgenti momenti di live painting che, pennellata dopo pennellata, hanno catturato l’attenzione dei visitatori. In piazza Municipio, invece, Lisa Pavan, Alice Montalto e Anita Del Vecchio, accompagnate dal supporto musicale di DJ Gianmaria, hanno proposto le loro esibizioni canore.

Dipinti ed esibizioni di danza

Spazio anche alle arti visive con le opere di Chiara Cerrato, Elena Paolini, Milena Fumagalli, Nikolay Bonzi, Rossy Garcia, Giulia Busnelli, Lucrezia Sofia Gatto e Maria Chiara de Nittis, che hanno presentato dipinti, illustrazioni e lavori artistici offrendo al pubblico uno spaccato della creatività delle nuove generazioni. Molto apprezzata anche l’esibizione di danza di Elisa Cornacchia, che ha conquistato gli spettatori con tecnica, eleganza e versatilità.

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Tra i protagonisti dello Young Summer Art Fest anche la Medateca e Medateen

Tra i protagonisti della serata anche la Medateca e MedaTeen, che hanno proposto uno spazio dedicato ai giovani con il Games Time, letture tematiche e attività pensate per promuovere la partecipazione culturale. Lo stand ha richiamato sia i tanti ragazzi che già frequentano le iniziative della biblioteca, sia numerosi nuovi visitatori interessati a conoscere le opportunità offerte durante l’anno.

Un progetto che rende i giovani protagonisti

Lo Young Summer Art Fest si conferma così un progetto che mette al centro il coinvolgimento diretto dei giovani, trasformando gli spazi della città in luoghi di incontro, espressione e partecipazione. Un’esperienza vissuta con entusiasmo anche dagli stessi protagonisti della serata, che hanno espresso soddisfazione per l’organizzazione e per l’opportunità di esibirsi e condividere il proprio talento con la comunità.