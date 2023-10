Meda piange la mitica Ines del bar Lietti

Per anni, insieme al marito Ampelio Lietti, ha accolto tantissimi clienti, molti dei quali diventati anche amici, dietro al bancone del mitico bar Lietti di Meda. Si è spenta a 78 anni Ines Tagliabue. Stamattina alle 10, venerdì 27 ottobre 2023, saranno celebrati i funerali in chiesa Santa Maria Nascente.

Addio alla barista del bar Lietti

Per qualcuno è la pasticceria della «mitica» cioccolata con la panna, per altri quella in cui sono sbocciati tanti amori, per altri ancora il bar dove ritrovarsi con gli amici, per molti è una seconda casa. Lo storico locale tra viale Francia e via Dei Cipressi, presente in città da oltre 60 anni, è uno di quei luoghi che sono talmente entrati nella storia di Meda che tutti, appena se ne pronuncia il nome, sanno di cosa si parla. Una vera e propria istituzione per molte generazioni. Così come sono un'istituzione i suoi gestori.

Accoglieva i clienti con il sorriso

Tanti i clienti che hanno fatto sentire il loro affetto ad Ampelio e Ines in occasione dei 60 anni di attività, nel 2019, così come hanno manifestato la loro vicinanza nel 2020 quando entrambi, e anche la figlia Alessandra, avevano contratto il Covid-19. Un virus che con la loro forza erano riusciti a sconfiggere. Malata da tempo, nell'ultimo periodo le condizioni di salute di Ines sono peggiorate e purtroppo non ce l'ha fatta. Ma il sorriso con cui accoglieva i clienti appena entravano nel suo locale rimarrà nel cuore di molti.