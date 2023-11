Meda si prepara al Natale: tutti gli appuntamenti

Un calendario ricco di appuntamenti adatti a tutte le età sta per animare le strade di Meda in vista del Natale. Bancarelle, sfilate, spettacoli, musica e animazioni per tutti. Momenti di festa e condivisione resi ancora più speciali dalle luminarie e dagli addobbi natalizi.

Amministrazione e associazioni unite per il Natale

"Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno". Quest'anno è questa frase di Gianni Rodari a fare da filo conduttore del ricco programma natalizio medese. L’impegno e la cura delle diverse associazioni presenti sul territorio, con il supporto dell’Amministrazione comunale, caratterizzeranno questo periodo con tante iniziative all’insegna dell’intrattenimento, dell’aggregazione e del divertimento, con l’idea di rafforzare sempre più il senso di comunità.

Ecco gli appuntamenti in vista del Natale

Di seguito i primi appuntamenti e i momenti principali di questo Natale 2023.

Mercoledì 29 novembre

“Il gruppo di acquisto solidale di Meda che c’è… e si racconta.” alle 21 alla Casa delle Associazioni, viale Brianza, a cura dell’associazione “GasPacio APS ETS”.

Giovedì 30 novembre

Don Carlo – Presentazione dell’opera di G. Verdi che inaugurerà la stagione del Teatro alla Scala. Alle 21 in sala civica Radio, a cura delle associazioni Pro loco Pro Meda e Unitre Meda.

Sabato 2 dicembre

L’Avis ricorda e premia, alle 15 in sala consiliare, donatori e volontari che durante tutto l’anno hanno dedicato il loro tempo e impegno per aiutare gli altri.

Domenica in piazza Babbo Natale egli Elfi

Si parte con una giornata ricchissima dedicata a tutti, che si sviluppa lungo l’area pedonale che si estende tra piazza Municipio, via Solferino e piazza Cavour in collaborazione con Confcommercio. In piazza Municipio verrà allestita la Casa di Babbo Natale, dove nel pomeriggio sarà possibile per tutti i bambini scattare una fotografia e riceverla in omaggio. Ci sarà anche l’ufficio postale degli elfi, oltre a una postazione per immortalare con dei selfie questa bellissima giornata. Non può

mancare in piazza Municipio la cassetta per le letterine, presente per tutto il mese di dicembre. Nel pomeriggio, oltre alla foto omaggio, sarà riservata ai più piccoli la possibilità di essere truccati. La musica di natale farà da sfondo già dalle 14 e un inedito Dj set accompagnerà la serata dalle 17.

Stand di associazioni e bancarelle

Tra via Solferino, piazza Cavour e via Cialdini arriveranno dolci e bancarelle, saranno presenti le associazioni di volontariato, i banchi della Coldiretti e tanti hobbisti entusiasti di mettere in mostra le proprie creazioni. Dalle 11 vi sarà il concerto itinerante della banda La Cittadina, che ritroveremo il 6 gennaio 2024 nel tradizionale concerto di buon Anno in Villa Traversi. Lungo tutta l’area pedonale una bellissima sfilata itinerante, con una parata natalizia e una luminosa, accompagnate dalla musica di street band. Per i più piccoli sarà organizzato un laboratorio di origami, gratuito senza necessità di prenotazione.

La benedizione del nuovo mezzo della Polizia Locale

Ci sarà anche modo di partecipare, alle 12, alla benedizione del nuovo mezzo della Polizia Locale, che sarà destinato all’ambizioso progetto “Meda per la vita”, relativo al trasporto organi, in collaborazione con Aido, Avis e Areu. Un servizio che il corpo di Polizia Locale, su base volontaria, offre a tutti quanti per salvare vite.

Mentre il Gruppo Alpini di Meda organizza, presso la Villa Traversi, il pranzo natalizio sezionale alle 13.30.

Le benemerenze civiche

Mercoledì 6 dicembre

“La pelle dell’orso. Biologia, etologia e convivenza” – Appuntamento del Festival “L’arte della Terra” alle 21 in sala consiliare, piazza Municipio, a cura dell’Associazione “Teatro in-folio”.

Giovedì 7 dicembre

Benemerenze civiche - Cerimonia di consegna delle benemerenze civiche per l’anno 2023, alle 20.30 nell’aula consiliare del Comune di Meda, piazza Municipio.

Natale nei quartieri

L’accensione dell’Albero di Natale, a cura dell’Associazione “Cittadini Quartiere Polo” e della compagnia teatrale “Teatro vivo – Gli antistress” con il supporto dell’Amministrazione Comunale, illuminerà il Parco Beretta Molla il 2 dicembre alle ore 14.30. I bambini, invece, saranno protagonisti di un pomeriggio

festoso con Babbo Natale, zampognari, panettone e vin brûlé.

Gli eventi musicali

Musiche e cori natalizi caratterizzeranno diverse serate dalle 21. La rassegna prenderà avvio il 9 dicembre con il primo appuntamento della rassegna “In Chordis et Organo”: il concerto di Natale “Venite Adoremus” del Coro Carlo Monza, con benedizione dell’acqua. Organo e quintetto di ottoni e timpani Enarmo. Il tutto si svolgerà al santuario Santo Crocifisso. Segue l’11 dicembre, sempre in santuario, lo spettacolo di “Noivoiloro Gospel Singers”, coro dell’omonima cooperativa sociale, attiva dal 1991 per l’inclusione sociale e la valorizzazione del singolo. Il 14 dicembre il Gruppo Alpini presenta “Natale in coro”- Concerto dei cori alpini “Lo Chalet” di

Arcore, “La Baita” di Carate Brianza, “Il rifugio” di Seregno nel teatro della scuola Anna Frank. Il 15 dicembre vi aspetta il concerto di Natale “Twas the night Before Christmas” della banda Santa Cecilia al santuario Santo Crocifisso, diretto dai maestri Mauro Ciccarese e Mauro Salvador, con la partecipazione della “Santa Cecilia Junior Band”. Infine, il 17 dicembre, ad aprire la serata il coretto e la corale di Santa Maria Nascente. A seguire il Coro San Giovanni Bosco-Ceredo e Coro Maria Ausiliatrice-don Orione e il coro Musiké.

Natale dai nonni

Domenica 17 dicembre, la cooperativa La Brughiera organizza un’intera giornata di festa, animazione e momenti condivisi al Centro anziani di via Naviglio.

Nel villaggio di Natale sarà possibile imparare a costruire giocattoli di legno, scattarsi una foto con Babbo Natale e passare momenti di gioia e divertimento, gustando calde bevande in compagnia deli Alpini. Per gli over 60 verrà organizzato un pranzo alle 12.30, al quale seguirà una tombolata. Un’ulteriore occasione per i “senior” di ritrovarsi e scambiarsi gli auguri. Il villaggio rimarrà aperto fino al 6 gennaio 2024, per dare la possibilità di visitare e conoscere meglio questa importante realtà di Meda.

Concorso vetrine e presepi

Anche quest'anno originalità, creatività e impegno saranno premiati: confermato il concorso per la vetrina natalizia (terza edizione) e il presepe (19esima edizione) più belli. Un'occasione per sentirsi parte dell'attesa più magica dell'anno. Due concorsi, il primo rivolto alle attività commerciali e ai negozi di Meda, il secondo a tutti i cittadini. Tutte le informazioni e i moduli da compilare per la partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale.

Installazioni e luminarie

A impreziosire la città le luminarie, proiezioni e istallazioni che illumineranno le strade per incorniciare Meda e conferirgli una calda atmosfera natalizia, in piazza Cavour la pista di pattinaggio, allestita e pronta già dal 2 dicembre fino al 7 gennaio. La pista rispetterà i seguenti orari: da lunedì a venerdì, dalle 14.30

alle 19, sabato, domenica e festività dalle 10 alle 22. I giorni 25/12 e 01/01 la pista resterà aperta dalle 14.30 alle 19.30. Infine, per aspettare insieme l’arrivo del Natale, Meda ospiterà lo spettacolo on ice in piazza Cavour sabato 16 dicembre alle 16. Un altro suggestivo momento on ice si terrà il 23 dicembre.

Mostra e presepi rionali

La mostra Face to Land, organizzata dagli Amici dell’Arte, sarà ospitata in sala civica Radio dal 2 al 10 dicembre. Inoltre, mercoledì 6 dicembre ci sarà una lezione aperta della scuola d’arte di Cabiate con i docenti Marco Minotti e Akila Porage. A seguire, ritorneranno i presepi delle contrade dell’Associazione Palio. La mostra intitolata “Presepi Rionali” sarà visitabile fino al 6 gennaio 2024, durante i giorni festivi. La stessa Associazione Palio abbellirà diversi angoli di Meda con iconici presepi. In esposizione in piazza Repubblica uno dei presepi premiati lo scorso anno il 18 dicembre, realizzati dal Circolo XX Settembre, Brianza Domani e Pro Loco, con il sostegno logistico ed economico dell’Amministrazione comunale, coinvolgendo altre associazioni cittadine, la Comunità pastorale, le scuole

elementari, con il coordinamento tecnico di Renata Barzaghi. Il saggio di ginnastica artistica, “Ginnastica sotto l’albero”, organizzato da Ginnastica Meda ASD, darà un tocco di eleganza e magia il 21 dicembre alle 20.30 al Palameda. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

L'assessore Mariani: "L'attesa del Natale deve essere speciale"

L'assessore alla Cultura e alla Medateca, Fabio Mariani:

"Quest'anno vorremmo che l'attesa del Natale, qui a Meda, fosse speciale. L'impegno nell'organizzare questi momenti di condivisione vuole

esprimere la nostra vicinanza alla comunità e trasmetterle la cura e l'amore che abbiamo per la città e che le tante sensibilità attive e propositive che la permeano tutto l’anno ci chiedono. Vuole essere l'occasione per fortificare il senso di identità e appartenenza a Meda. La collaborazione con le associazioni del territorio e le diverse realtà medesi rende possibile questo obiettivo, ancora di più in questo momento di festa. Addobbare e vestire a festa le vie, oltre a rendere Meda affascinante, è un invito a rendere ancor più vivo il commercio di prossimità e la sua valenza".

Il sindaco: "Il Natale è anche un momento di ritrovo"

Così il sindaco, Luca Santambrogio: