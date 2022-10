Meda Urban Race, in 1.500 hanno corso per solidarietà

In 1.500 per la prima Meda Urban Race, vincono Tommaso Grassi ed Elisabetta Manenti. Domenica a Meda tutti di corsa per solidarietà.

Grande successo per la prima Meda Urban Race

E’ stata una domenica di festa dello sport quella che hanno vissuto i partecipanti alla prima Meda Urban Race, manifestazione voluta da Auxologico Irccs e organizzata da A&C Consulting e Asd

Urban Runners con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Meda e l’approvazione della Fidal Lombardia. Grandissimo successo per tutte le distanze, sold-out la mezza maratona competitiva ma anche le non competitive 10 e 5 chilometri, segnale che lo sport è sempre più parte integrante del quotidiano e che la solidarietà è una fiaccola sempre accesa nella comunità locale.

Soddisfatti anche sindaco e assessore, anche loro partecipanti alla corsa

"La festosa carica dei 1.500… e più, ha confermato ancora una volta la qualità e la bontà di quello che Comune di Meda e Istituto Auxologico portano avanti insieme - dichiara soddisfatto il sindaco di Meda Luca Santambrogio, che ha corso la 10 chilometri - Un impegno all’insegna della salute e della solidarietà, agendo sempre ‘di corsa’ a tutela del benessere della nostra comunità". "Meda con la Urban Race occupa un ulteriore spazio nei calendari sportivi nazionali e internazionali. Ne siamo orgogliosi e in proseguiremo questa direzione - sottolinea l’assessore allo Sport Stefania Tagliabue, ex atleta, che ha preso parte alla cinque chilometri - Saremo sempre attivi come Amministrazione per sostenere società strutturate e migliorare gli impianti. A fianco di chi svolge un’attività sportiva a livello sia agonistico sia amatoriale".

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

"Auxologico si conferma parte viva della comunità di Meda"

"Come Auxologico siamo veramente soddisfatti che la grande manifestazione sportiva che abbiamo contribuito a realizzare a Meda sia stata da tutti vissuta come momento di promozione dello sport e della salute, occasione di generosità concreta e, non meno importante, possibilità di incontrare vecchi e nuovi amici - aggiunge il direttore generale di Auxologico Mario Colombo - Siamo veramente soddisfatti che la grande manifestazione sportiva che abbiamo contribuito a realizzare a Meda sia stata da tutti vissuta come momento di promozione dello sport e della salute, occasione di generosità concreta e, non meno importante, possibilità di incontrare vecchi e nuovi amici. Auxologico si conferma parte viva della grande comunità di Meda e della Brianza".

I risultati

Vittoria al maschile per Tommaso Grassi (Azzurra Garbagnatese) con il crono di 1h11’52”, seguito dal portacolori della società organizzatrice Urban Runners Hugo Humberto Alarcon Melara in 1h12’12”. Più staccato Luca Redaelli (GS CSI Morbegno) in 1h17’05”. Al femminile vittoria di Elisabetta Manenti (Atl. Pianura Bergamasca) in 1h25’04”, un crono che le

permette di anticipare senza pensieri al traguardo Flora Barlassina (Atl. Cesano Maderno) che conquista la piazza d’onore in 1h29’54” con una manciata di secondi di vantaggio su Federica Meroni (Run Card), terza in 1h30’33”. In gara per puro spirito di solidarietà anche la plurimedagliata Francesca Canepa (Atl. Sandro Calvesi), testimonial d’eccezione della manifestazione che ha sposato per il suo carattere benefico e che ha concluso le sue fatiche in 1h40’38”.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Il ricavato a sostegno di Avis Meda

Tanti gli atleti appartenenti ai gruppi Avis Meda o di Comuni limitrofi che hanno partecipato alla kermesse dando anche un volto alla solidarietà che ha caratterizzato questa manifestazione. Sport e solidarietà si sono sposati in questa prima Meda Urban Race in favore di Avis Meda che potrà così avere a disposizione un nuovo automezzo per il trasporto delle persone con disabilità, contribuendo a consolidare lo stretto legame tra Auxologico e Avis Meda. Tra i gruppi partecipanti anche "Le pink dei 5 cerchi" di Seregno (operate oncologiche) alla 10 chilometri, obiettivo la mezza in primavera.

La ricerca

Data la natura clinica e di ricerca medica di Auxologico Irccs, promotore e sponsor della manifestazione, durante la half marathon (e nel giorno antecedente e in quello successivo) alcuni dei

partecipanti sono stati monitorati con un sistema indossabile in grado di registrare l'elettrocardiogramma in maniera dinamica ed altri parametri cardiorespiratori ottenendo così risultati importanti per lo studio dei rapporti tra sport e salute e, più nello specifico, in merito alla risposta cardio-respiratoria all'esercizio fisico, alle caratteristiche del recupero e quanto tutto ciò possa essere correlato con il ritmo circadiano sonno-veglia, della quantità e della qualità del sonno.