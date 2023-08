Un’estate, l’edizione 2023, memorabile. La rassegna di eventi estivi, iniziata a giugno e ricca di eventi e momenti speciali che hanno accompagnato i cittadini con tanta magia, divertimento, musica, arte e cultura, è stata un vero successo.

MEDAestate è stata un successo

Lo conferma l'Amministrazione comunale di Meda che con l'occasione traccia un bilancio dell'evento MEDAestate 2023, che ha interessato tanti punti della Città, dal Parco Olmi al Parco Beretta Molla, dal Quartiere Polo fino a Piazza Cavour, con un evento dedicato quasi ogni sera.

Il via alla rassegna, dicevamo, a giugno con il progetto #INclusioneInmovimento.

Il Concerto dell’Orchestra Sinfonica “La Nota in Più” di sabato 17 giugno ne ha segnato ufficialmente l’inizio con la Chiesa di Santa Maria Nascente che faceva da sfondo, ricreando un’atmosfera magica e speciale. Il desiderio di sentirsi parte di una melodia che segue lo stesso tempo e la passione per la musica accomunavano i ragazzi, diversamente abili, che componevano l’orchestra.

“Solo chi era presente, ieri sera in piazza della Chiesa, ha goduto di una serata unica e irripetibile - aveva detto il sindaco Luca Santambrogio. Le note, a noi che eravamo presenti, sono arrivate al cuore prima di giungere alle orecchie.”

Spazio all'inclusione

Un tema, quello dell’inclusione, declinato in tante forme diverse per arrivare a tutti, grandi e piccoli.

Mimmo Pesce, autore di “Mio figlio è uno sgusciato”, ha parlato di autismo con tutta la tenerezza e la sensibilità di un padre verso il figlio, aprendosi alla condivisione con il pubblico di una quotidianità diversa da quella che si pensa. Poco dopo, Claudia Consonni, autrice di “Invito al desiderio”, ha trasportato il pubblico in un viaggio; quello di una persona cieca. Una mattinata di sport ha rinforzato ancora di più il legame della nostra Città con gli sport paralimpici.

Tante occasioni, insomma, che hanno dato la possibilità di avvicinarsi a questi temi, colorando Meda all’insegna dell’estate.

Tanti ospiti ed eventi speciali

Questi momenti di scambio e di condivisione si sono intrecciati con la lunga serie di serate caratterizzate da ospiti speciali, artisti, esibizioni di danza, mostre, musica e teatro; con tanti appuntamenti per cenare insieme e godere di un’atmosfera conviviale. Tanti momenti musicali affidati a giovani DJ e musicisti, i quali sono stati premiati, non solo dal folto pubblico di coetanei ma da tutti i partecipanti ai vari appuntamenti.

Ricordiamo, per le strade di Meda, lo spettacolo di Alice in Wonderland cui personaggi sono stati in grado di ricreare un mondo sognante e fiabesco. La compagnia Ensemble Teatro ha inscenato “Il sogno di Ludwig”, riportando indietro le lancette dell’orologio ai tempi del grande Ludwig Beethoven. Una stagione che si è avvicinata pian piano alla chiusura con un evento speciale tutto dedicato ai giovani talenti medesi. Lo Young Summer Art Contest ha visto artisti, musicisti, disegnatori e pittori giovanissimi mostrare la propria arte regalando una ventata di aria fresca alle vie della Città. Infine, la combo di serata latina e raduno di auto e moto d’epoca ha chiuso questa ricchissima rassegna estiva.

Il grazie dell'Amministrazione comunale

“Si ringraziano tutte le associazioni e gli interpreti che hanno contribuito a rendere unico questo programma estivo, compresa la struttura comunale, coordinante ogni aspetto al meglio - ha ggiunto l’Assessore Mariani. Il desiderio è quello di poter crescere sempre di più insieme e offrire ai cittadini momenti che siano di svago e aggregazione per valorizzare il senso di comunità e riconoscimento in questa Città così unica e originale.”

E ora la città resta in attesa della 45° edizione del Palio dei ragazzi con uno spettacolo pirotecnico in occasione della festa patronale.