Un riconoscimento agli "angeli" della pandemia

Una medaglia per i soccorritori che si sono distinti nei due anni della pandemia del Covid. Nei giorni scorsi la cerimonia al Cisom Monza e Brianza, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, con la sede in via Lamarmora a Seregno.

Un riconoscimento ai soccorritori durante la pandemia

Un riconoscimento per i soccorritori del Cisom Monza e Brianza. La consegna nei giorni scorsi nella sede seregnese di via Lamarmora ai volontari Vincenzo Lucisano, Manuele Lucisano, Carmelo Neri, Marzio Cugoli, Luigi Riva, Martin Iuvara, Biagio Puzone, Claudio Maiolino, Claudio Gala, Giancarlo Baldazzi, Claudia Romano, Roberto Palma, Carlo Maria Teruzzi e Silvana Torlasco.

Foto 1 di 13 Foto 2 di 13 Foto 3 di 13 Foto 4 di 13 Foto 5 di 13 Foto 6 di 13 Foto 7 di 13 Foto 8 di 13 Foto 9 di 13 Foto 10 di 13 Foto 11 di 13 Foto 12 di 13 Foto 13 di 13

I volontari alla Messa di don Michele

Tra i soci premiati per l'impegno durante la pandemia ci sono volontari appartenenti a Polizia Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza. Nell'occasione era presente anche don Michele Somaschini, assistente spirituale del sodalizio, che ha assimilato i volontari al buon samaritano, "che aiuta senza chiedere nulla". I soccorritori del Cisom hanno partecipato anche alla Messa di domenica nella festa del Lazzaretto, nella quale il vicario parrocchiale ha ricordato il 20esimo anniversario di ordinazione sacerdotale.

L'attività del Cisom Monza e Brianza

Il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta è il braccio operativo dell’ordine, fondato nel 1084 e tuttora operativo, e si occupa di attività di carità e primo soccorso. Come gruppo di Monza e Brianza la sede amministrativa è in via Lamarmora, in centro città, mentre i mezzi operativi sono ubicati a Besana Brianza.