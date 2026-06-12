Una festa-memorial nel quartier generale di Cologno Monzese: "Questa sia una serata di divertimento e allegria"

Una serata all’insegna del ricordo, dell’affetto e dell’orgoglio aziendale quella andata in scena giovedì 11 giugno 2026 negli studi Mediaset di via Europa a Cologno Monzese, dove dipendenti, collaboratori e ospiti si sono riuniti per commemorare il terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi.

Mediaset si riunisce tre anni dopo la morte di Berlusconi. Pier Silvio dopo l’incidente: “Un miracolo se sono qui”

Come riportato dai colleghi di Primalamartesana.it, l’evento si è aperto con l’intervento di Gerry Scotti, uno dei volti più amati dell’azienda, che ha ripercorso con emozione i suoi primi anni a Mediaset.

“Quando sono arrivato qui non c’erano ancora questi eleganti edifici che oggi conosciamo – ha ricordato – C’erano soltanto ghiaia e capannoni. Oggi sono sempre più fiero di far parte di questo grande gruppo della comunicazione”.

L’intervento di Pier Silvio

Poco dopo il presentatore ha chiamato sul palco l’amministratore delegato e presidente di MFE-MediaForEurope, Pier Silvio Berlusconi. Tra i due è andato in scena un lungo e affettuoso abbraccio.

“Tre anni fa, proprio qui davanti, ci siamo incontrati e ci siamo abbracciati in quello che tu chiami l’’abbraccio dell’orso’ – ha ricordato Pier Silvio rivolgendosi a Scotti – Io invece lo chiamo l’abbraccio dello zio Gerry. È un gesto che desidero ripetere anche stasera”.

Momento particolarmente toccante della serata è stata la proiezione di un filmato dedicato a Silvio Berlusconi, introdotto dal giornalista Tony Capuozzo. Le immagini hanno ripercorso la carriera imprenditoriale, televisiva e sportiva del fondatore di Mediaset, ricordando anche gli anni alla guida del Milan e le numerose vittorie conquistate dal club rossonero.

Nel suo intervento, Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato come il padre abbia trasmesso a lui e a tutta l’azienda valori quali passione, energia, determinazione e ottimismo.

“Sono sentimenti che mio padre mi ha insegnato e che continuo a portare con me ogni giorno”, ha affermato.

Ha inoltre evidenziato i risultati raggiunti dal gruppo negli ultimi anni, dichiarando che Silvio Berlusconi sarebbe stato orgoglioso della crescita e dello sviluppo internazionale di Mediaset. Tra gli esempi citati, anche il ritorno di uno dei programmi storici più amati dal pubblico italiano, La Ruota della Fortuna, affidata alla conduzione di Gerry Scotti.

Pier Silvio ha ricordato come il celebre quiz sia stato rilanciato con successo, diventando oggi uno dei programmi di punta dell’emittente e ottenendo importanti risultati in termini di ascolti.

Al termine del suo discorso ha poi invitato tutti i presenti a vivere la serata con lo stesso spirito positivo che ha sempre caratterizzato il fondatore del gruppo:

“Adesso facciamo in modo che questa sia una serata di divertimento e di allegria, proprio come avrebbe voluto mio padre”.

La parte artistica della serata è stata affidata ai Pooh, accolti da un lungo applauso. Lo storico gruppo italiano ha eseguito alcuni dei suoi brani più celebri, dedicando in particolare “Uomini soli” alla memoria del Cavaliere.

Le prime parole dopo l’incidente

Al termine dell’esibizione dei Pooh, Pier Silvio Berlusconi è tornato sul palco per condividere con i presenti una riflessione personale legata all’incidente di cui era stato vittima il giorno precedente. Con parole sincere e cariche di emozione, ha raccontato come quanto accaduto avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche.

“Poteva essere una tragedia, invece si è trasformato in un miracolo – ha detto rivolgendosi ai dipendenti e agli ospiti presenti – Quando si è consapevoli di aver vissuto un miracolo, se ne esce più forti di prima”.

Le sue parole sono state accolte da un lungo applauso, in un momento che ha ulteriormente rafforzato il clima di vicinanza e condivisione che ha caratterizzato l’intera serata.

Il presidente di MFE-MediaForEurope ha quindi ringraziato quanti gli hanno manifestato affetto e sostegno, invitando tutti a guardare al futuro con fiducia, determinazione e ottimismo, valori che ha più volte indicato come parte dell’eredità morale ricevuta dal padre Silvio Berlusconi.

La festa e i numeri di MediaForEurope

Successivamente la commemorazione si è trasformata in un momento di convivialità tra colleghi e ospiti. Per l’occasione sono stati allestiti stand gastronomici ispirati ai diversi Paesi europei in cui il gruppo è presente. Gli invitati hanno potuto degustare specialità come paella e sangria dalla Spagna, oltre a würstel, crauti, birra e dolci tipici dell’area tedesca e austriaca, in un percorso culinario che ha celebrato la dimensione internazionale dell’azienda.

Oggi MFE-MediaForEurope raggiunge circa 300 milioni di telespettatori in Europa e rappresenta una delle realtà più importanti del settore radiotelevisivo continentale. La serata di Cologno Monzese ha voluto sottolineare proprio questa crescita, senza dimenticare le radici e la figura del fondatore.

Tra luci, musica, ricordi e incontri, gli studi di via Europa si sono presentati eleganti, accoglienti e ricchi di colori, offrendo ai partecipanti un’occasione per guardare al futuro mantenendo vivo il ricordo di chi ha dato vita a una delle più importanti aziende della comunicazione italiana ed europea.