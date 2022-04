"In tanti senza il medico di base a San Carlo"

Seregno

Il disservizio segnalato dai residenti durante la "colazione" con il sindaco. Rossi: "Capisco il disagio, ma non siamo messi peggio di altri Comuni"

Tanti cittadini senza il medico di base nel quartiere San Carlo di Seregno. Il disservizio è stato segnalato dai residenti nella "colazione" con il sindaco Alberto Rossi, l'iniziativa promossa dalla coalizione di maggioranza. Rifiuti abbandonati e viabilità gli altri problemi indicati dagli abitanti.

In tanti senza medico di base a San Carlo

"In tanti siamo rimasti senza il medico di famiglia, è un problema che non può essere sottovalutato", hanno spiegato i residenti di San Carlo durante la "colazione" con il sindaco, l'iniziativa itinerante organizzata dalla coalizione Scelgo Seregno nel quartiere San Carlo. Un problema noto, che non riguarda soltanto Seregno "ma tutta la Provincia per la scarsità delle risorse umane - ha spiegato Alberto Rossi - Comprendo il disagio, ma Seregno non è il Comune messo peggio: ci sono situazioni di difficoltà maggiori come a Lissone e Limbiate. Ho scritto ad Ats, che ha un’idea di possibile soluzione ma non ha saputo darmi tempi certi. Io, come gli altri amministratori, continuiamo a spingere".

Nel quartiere rifiuti abbandonati e strade ammalorate

All'incontro gli abitanti hanno elencato altri problemi nel quartiere, come l'abbandono dei rifiuti in particolare in viale Europa e fra le vie Cartesio e Ungaretti, dove i residenti chiedono la collocazione di una telecamera di videosorveglianza. Il sindaco Rossi ha annunciato che la fontana ammalorata di piazza Matteucci verrà ripulita e gestita in convenzione con Brianzacque, inoltre cinque strade di San Carlo sono state incluse nel nuovo Piano strade da 3,5 milioni di euro. Il Comitato di quartiere, invece, si è impegnato ad abbellire il contesto del monumento ai Caduti, dopo il taglio degli alberi.

Il servizio completo sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana.