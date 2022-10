Melissa Galimberti è Gran Maestro

I maestri delle undici contrade desiane si sono riuniti domenica per il tradizionale momento all’investitura del nuovo Gran Maestro, Melissa Galimberti della contrada San Pietro al Dosso.

Durante la Messa del Palio degli zoccoli è stato nominato il nuovo Gran Maestro

I maestri delle undici contrade desiane si sono riuniti domenica per il tradizionale momento all’investitura del nuovo Gran Maestro. La cerimonia si è tenuta durante la celebrazione della Messa del Palio degli zoccoli, storica manifestazione cittadina che rievoca la battaglia di Desio del 1277. L’appuntamento, per i maestri di contrada, è stato domenica, nel corso della celebrazione delle 11.30 in Basilica e in concomitanza con la festa patronale di Desio.

Davide Brenna cede il mantello a Melissa Galimberti

Vestiti in abiti medievali, come da tradizione, i due maestri di ciascuna contrada, la prima dama e il cavaliere, hanno fatto il loro ingresso nella chiesa di piazza Conciliazione, innalzando gli stendardi con i loro stemmi, accolti dal prevosto, don Gianni Cesena. Al termine della funzione religiosa Davide Brenna, della contrada Dugana, che ha ricoperto la carica di Gran Maestro per ben tre anni, ha passato il testimone a Melissa Galimberti, della contrada San Pietro al Dosso, vincitrice della 32esima edizione del Palio degli Zoccoli. E’ lei il nuovo Gran Maestro. Presente anche il primo cittadino Simone Gargiulo che, durante questo particolare momento, ha personalmente consegnato il mantello del Gran Maestro a Galimberti, che ha infine preso la parola e pronunciato, come da tradizione, il solenne giuramento. Melissa Galimberti, divenuta Gran Maestro, ha quindi ceduto il suo incarico di maestro di contrada, per il rione San Pietro al Dosso, a Gaetano Riva, già al lavoro per la 33esima edizione del Palio degli Zoccoli, prevista a giugno 2023.