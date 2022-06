Palio degli Zoccoli, la vittoria a San Pietro al Dosso

Palio degli Zoccoli a Desio, la vittoria a San Pietro al Dosso. Il primo posto del podio si è colorato di verde-nero per la nona volta in totale nella storia del Palio degli Zoccoli di Desio, arrivato alla 32esima edizione.

Ancora una volta per le strade della città si è tenuta la rievocazione storica della battaglia di Desio (21 gennaio 1277) all’insegna della ripartenza. Il Palio ricorda infatti la storica vittoria dei Visconti sui Della Torre per ottenere il controllo su Milano e il suo contado. Il corteo storico ha avuto una ristretta rappresentanza di figuranti. Da Villa Tittoni e hanno sfilato i figuranti e i 26 contradaioli fino ad arrivare in piazza Conciliazione. Dietro a San Pietro al Dosso che ha corso con Lucas Tallone e Davide Tagliabue (riserva, Luca Ferrario) si è posizionata la Piazza bianco-rosa con Francesco Sangalli e Riccardo Schellino, terzi i bianco-neri di San Giorgio con Michele De Meo e Umberto Pettenon, che sono saliti sul podio perché quattro hanno tagliato il traguardo prima di loro senza uno zoccolo al piede.

Il commento dei vincitori

Sono state pertanto squalificate la contrada arancio-verde della Bassa, così come la contrada vincitrice del Palio del 2019, la Dügana, San Carlo e anche San Giovanni. Il regolamento prevede che si tagli il traguardo con entrambi gli zoccoli ai piedi. Al quarto posto è arrivata la contrada dei Santi Pietro e Paolo, quinta la contrada Prati, sesta classificata la Foppa, settimi i contradaioli della Büsasca. Il sindaco, Simone Gargiulo, il prevosto don Gianni Cesena e l'ormai ex-Gran Maestro Davide Brenna hanno premiato i tre vincitori: "Non pensavamo proprio di vincere" è stato il loro primo commento.