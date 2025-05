Memorial "Fustinoni vai a rimbalzo... con You": tre giorni di basket, divertimento e inclusione

Ha preso il via nella serata di ieri, venerdì 23 maggio, il memorial "Fustinoni vai a rimbalzo", torneo di basket dedicato all'indimenticato professore Giorgio Fustinoni. Tre giorni di basket, divertimento e inclusione al campo di via Sauro a Villasanta. Il tutto tenendo viva la memoria di Youssouf Fofana, il giovane scomparso due anni fa a cui è intitolato proprio il campo da gioco.

Memorial "Fustinoni" al via

Ieri, dicevamo, il battesimo del torneo alla presenza delle autorità e delle tante associazioni che collaboreranno nell'organizzazione di una manifestazione dal sapore molto speciale. Poi il fischio d'inizio delle prime partite, tra musica e street food. Oggi, sabato, si ricomincia: in mattinata il minibasket, poi le premiazioni e il via al torneo "Youth". Nel mezzo, la gara del tiro da tre e una grande sorpresa: la visita di due ospiti d'eccezione come Alessandro De Giuseppe, de "Le Iene", e Bruno Cerella, ex giocatore dell'Olimpia Milano che da sempre fa della solidarietà il suo punto forte. E poi ancora festa, con musica, cibo e molto altro.

Tre giorni di basket, divertimento e inclusione

Domani, domenica 25 maggio, il terzo giorno di manifestazione interamente dedicato alle categorie "Senior" e "Master". Poi ancora la "Canela Cup" del tiro da tre e le premiazioni che si svolgeranno alle 18. La chiusura del torneo è prevista poi intorno alle 23. Nel corso delle giornate verranno organizzate anche dimostrazioni di Baskin e Basket Unificato, a conferma di un memorial che non è solo basket, ma anche e soprattutto inclusione.

Il prof Fustinoni

Un valore, quest'ultimo, che ha sempre guidato l'operato del prof Giorgio Fustinoni, scomparso nel 2021 lasciando un vuoto enorme nella comunità di Monza e non solo. Nato a Milano, sbarca in città a 13 anni e dal calcio passa, quasi per caso, al basket praticato per 11 anni con la maglia della "Forti e Liberi". Terminati gli studi superiori lascia l’opportunità del “posto in banca” per frequentare il corso Isef e nel frattempo lavora con lo sport a tutto campo. Nel 1971 inizia il primo anno scolastico, da docente, al Liceo Scientifico Frisi dove resterà per 30 anni. Lasciata suo malgrado l’attività scolastica, prosegue l'attività con i piccoli del minibasket sostenendo la propositività pedagogica del gioco come diritto primario dei bambini. La disponibilità verso l’altro, comunque inteso, ha caratterizzato il suo Dna. Co-protagonista sul territorio, con i colleghi, delle iniziative a favore dello sport scolastico e delle manifestazioni istituzionali ad esso collegate.

A rimbalzo con... You

Ma c'è un altro grande protagonista di questo fine settimana, ovvero Youssouf Fofana, giovane di Villasanta recentemente scomparso a cui è intitolato il campetto di via Sauro in cui si sta tenendo il torno. Amici e parenti ne stanno tenendo vivo il ricordo anche attraverso l'associazione "Youinted", nata per non estinguere la sua eterna voglia di mettersi in gioco e con il fine ultimo di supportare enti attivi nella ricerca sulla sindrome di Marfan e nel supporto di pazienti e famiglie.