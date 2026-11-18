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Un’onda viola di sorrisi e sportività ha invaso la città di Cesano Maderno. In 800 per ricordare Mario Sala, il commerciante e sportivo di Desio scomparso a luglio 2023. La Camminata non competitiva in sua memoria è arrivata alla quarta edizione. Dopo il dj set e risveglio mattutino con l’artista Sebastiano Fumagalli Ferrari, in arte “Seba Dance”, i camminatori si sono radunati nel cortile d’onore dello storico Palazzo Arese Borromeo, indossando la maglia viola simbolo della prevenzione e della lotta contro il tumore al pancreas. A piedi, hanno percorso sei chilometri nel segno della solidarietà e della ricerca medica.

Memorial Mario Sala e sostegno ad Aisp

Il ricavato viene infatti devoluto ogni anno ad Aisp, Associazione italiana per lo studio del pancreas, sostenuta fino alla fine dallo stesso Mario e da chi oggi continua il suo sogno. E’ la moglie, Mara Calastri, con la figlia Serena, il fratello di lui, Paolo. Un ruolo di particolare importanza nel progetto ce l’ha il dottor Giovanni Casella, tra i promotori di tutte le iniziative che sono state organizzate fino a oggi. Per Aisp c’era la dottoressa Silvia Carraro, che è stata presidente dell’associazione. Per questa edizione hanno dato il loro sostegno campioni sportivi come Pierluigi Marzorati, Francesca Galli, Pino Motta e Roberta Amadeo. Quest’ultima, campionessa olimpica di handbike, è salita sul podio a fine evento insieme ai vincitori.

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Un aiuto alla ricerca e una speranza a chi è malato

Il Memorial Mario Sala ha premiato i gruppi più numerosi che hanno tagliato il traguardo, tra cui, a pari merito il Reparto oncologico dell’ospedale di Desio e la palestra Back to School. A indossare la maglietta viola anche il presidente del Consiglio di Regione Lombardia, Federico Romani: “In questa occasione ricordiamo Mario, ma soprattutto sosteniamo chi si trova a combattere ogni giorno contro la malattia”, ha detto, ricordando l’impegno delle istituzioni nella causa. Poi, i saluti sono arrivati dall’Amministrazione comunale: la Camminata, hanno sottolineato le assessore Rosanna Arnaboldi (Sport), Cinzia Battaglia (Salute) e Donatella Migliorino, “non è solo un modo per raccogliere fondi, ma riunisce tutta la comunità, contando molto sul volontariato”. Tra le associazioni che hanno aderito: i Marciatori di Desio, il Lions Club, il Rotary SeDeCa e il Gruppo Alpini di Cesano; la manifestazione ha anche avuto il sostegno dei Comuni di Desio e Cesano Maderno e della Bcc di Carate e Treviglio.