Parere favorevole da parte di Regione Lombardia, subordinato al rispetto delle mitigazioni e delle precauzioni operative, alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di messa in sicurezza della tratta Giussano e Civate della Strada Statale 36, una delle più trafficate d'Italia.

Messa in sicurezza della Valassina, dalla Regione arriva l'ok alla Valutazione di Impatto Ambientale

È quanto ha espresso la Giunta lombarda al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con l'approvazione della delibera proposta dall'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione.

Il progetto rientra nel Piano complessivo delle opere olimpiche Milano Cortina 2026 e interessa i territori compresi principalmente nelle province di Monza-Brianza, Lecco e Como. La maggior parte del tracciato della SS36 oggetto di manutenzione si estende all'interno del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Il percorso consiste globalmente in un tracciato di circa 17 chilometri a doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia e interessa i Comuni di Giussano, Verano Brianza, Briosco, Veduggio con Colzano, Nibionno, Costa Masnaga, Inverigo, Garbagnate Monastero, Molteno, Bosisio Parini, Annone di Brianza, Cesana di Brianza, Suello e Civate.

Gli interventi

Gli interventi in programma sono di diversa tipologia e vanno dall'adeguamento della larghezza della carreggiata alla messa in sicurezza di alcuni tratti, rampe, cavalcavia e svincoli, fino alla sostituzione delle barriere spartitraffico.

Un intervento che giova all'ambiente

"Regione Lombardia - ha detto l'assessore Maione - crede allo sviluppo sostenibile del suo territorio, rispettando l'ambiente e salvaguardando allo stesso tempo anche gli interessi della nostra e delle future generazioni. Questa è un'arteria che percorrono tantissimi lavoratori e che sarà strategica anche con le olimpiadi invernali. Migliorare le condizioni di una strada, oltre a quello che rappresenta per la sicurezza, può tradursi in meno ore spese nel traffico e quindi minori emissioni".

Il commento del Sottosegretario Piazza

"Regione Lombardia per quanto concerne la parte autorizzatoria dell'importante intervento che riguarda la principale arteria della Provincia di Lecco - ha detto il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza - si conferma operativa e dinamica negli adempimenti amministrativi propedeutici per dare avvio ai lavori. Grazie all'assessore Maione e alla sua direzione generale, si è compiuto un tassello fondamentale in tempi lombardi".