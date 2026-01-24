Metrotranvia, in partenza quattro nuovi cantieri per le bonifiche

Quattro nuovi cantieri della metrotranvia Seregno-Desio-Milano in partenza a Nova Milanese lungo via Garibaldi e via Diaz ma non dovrebbero causare particolare problemi alla viabilità.

Metrotranvia, tre nuovi cantieri in via Garibaldi

Mentre proseguono a spron battuto le opere di rinforzo e ampliamento del ponte sul canale Villoresi, è previsto anche l’allestimento di tre nuovi cantieri di piccole dimensioni per l’esecuzione dei lavori di bonifica ambientale. Lungo via Garibaldi, uno sarà al confine con Paderno Dugnano, uno in prossimità dell’intersezione con via Brodolini, uno nel tratto compreso tra l’ingresso del parco Vertua e l’intersezione con via Cadorna.

A Nova 18 Progetti operativi di bonifica

Così ha spiegato il comandante della Polizia Locale, Cosimo Tomasso:

“Questi cantieri sono finalizzati a svolgere indagini nel sottosuolo tramite carotaggi ed estrazione di materiale che verrà poi analizzato da Arpa per definire l’intervento di bonifica. Si tratta comunque di cantieri di piccole dimensioni che non dovrebbero andare ad incidere sull’attuale viabilità”.

Lungo la tratta della metrotranvia, sul territorio di Nova Milanese, è stata rilevata una delle maggiori presenze di siti da bonificare. Come spiegato durante l’assemblea pubblica di ottobre, sono stati quindi definiti 18 Progetti operativi di bonifica, due già conclusi è già collaudati, tre in attesa dell’esito finale da parte di Arpa e 13 ancora da eseguire.

A febbraio il quarto cantiere per la bonifica in via Diaz

E’ stato invece spostato al 5 febbraio l’avvio di un altro cantiere per la bonifica in via Diaz, tra via Rimembranze e via Nenni. “Il l giorno prima, 4 febbraio, passerà su un tratto di via Diaz la fiaccola olimpica e non devono esserci impedimenti lungo il tragitto, così quel cantiere, che prevede un restringimento di carreggiata per un tratto di circa 30 metri, è stato posticipato”, ha continuato il comandante.

Procedono a ritmo serrato i lavori in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi

Riguardo al cantiere aperto in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi, i lavori procedono a ritmo serrato, prevista la gettata in cemento per l’allargamento del ponte da dove transiterà anche la nuova metrotranvia. Lavori ai quali è stata data la massima priorità dato che a marzo sarà nuovamente riempito d’acqua l’alveo del Villoresi. La viabilità sul ponte è rimasta a doppio senso ma con restringimento della carreggiata.