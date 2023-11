Metrotranvia Limbiate: “Salvini assicura i fondi, ma decreto ancora da scrivere”. I consiglieri del Pd Ponti e Negri presentano un'interrogazione in Regione

Un’interrogazione firmata dai consiglieri regionali del Pd Gigi Ponti e Simone Negri con l’obiettivo di risolvere "il giallo" sui fondi della metrotranvia Milano-Limbiate. L’iniziativa segue il botta e risposta della scorsa settimana tra i dem in Regione e il ministro Matteo Salvini. I consiglieri del Pd avevano fatto notare l’assenza, nella legge di bilancio elaborata dall’esecutivo Meloni, degli 88 milioni promessi dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per avviare l’ammodernamento della linea. Il ministro aveva replicato: "Gli 88 milioni ci sono, il Pd li cerca nella legge di Bilancio ma è il posto sbagliato".

“Le priorità della Brianza non possono essere messe in secondo piano”, afferma Gigi Ponti, primo firmatario dell'interrogazione, che precisa: È nostra intenzione fare chiarezza su questa partita: infatti, facendo riferimento ai comunicati stampa emessi dal Mit, si evince che i fondi siano stati inseriti in un capitolo generale e che il decreto utile a individuare puntualmente i fondi dedicati alla metrotranvia, debba ancora essere scritto”.