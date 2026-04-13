Metrotranvia: “L’opera va completata, secondo il progetto originario”

Desio Viva, Desio Libera e Insieme per Desio: "Ora è necessario assumersi responsabilità, garantire le risorse e prendere decisioni concrete".

Le liste di maggioranza del Polo Civico di Desio, Desio Viva, Desio Libera e Insieme per Desio, chiedono che la metrotranvia venga completata integralmente. “Abbiamo un dovere che è parte della nostra identità: quello di essere presidio e sentinelle del bene della nostra Città, dal momento che siamo realtà prettamente locali. Le notizie di questi giorni relative alla Metrotranvia Milano-Seregno hanno sorpreso tutte le Amministrazioni Comunali locali, che già erano alle prese con ingenti ritardi nei cantieri e continue variazioni nel cronoprogramma”.

Matrotranvia, intervengono le tre liste di maggioranza del Polo civico di Desio

I rappresentanti delle tre liste del Polo civico di Desio, riferendosi al progetto della metrotranvia Milano-Desio-Seregno, sottolineano che “una linea realizzata solo in parte non corrisponde al progetto originario e non raggiunge gli obiettivi per cui è stata concepita”. Ritengono che:

“soltanto Regione Lombardia e il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture abbiano la capacità economica e finanziaria per garantire il completamento dell’opera. Si tratta di scelte politiche. Alcune vengono assunte con forza, pur trattandosi di infrastrutture per mezzi di trasporto su gomma. Ora, anche alla luce della prevalenza del traffico merci rispetto al trasporto passeggeri che le linee ferroviarie hanno assunto, la Metrotranvia Milano-Seregno rappresenta un’opera strategica per ridurre il trasporto privato e su gomma dalla Brianza alla Metropoli”.

Polo civico: “Priorità della politica è trovare soluzioni e vigilare”

Chiedere soluzioni per il Polo civico di Desio, perciò, “non significa evitare di affrontare gli accertamenti delle responsabilità di un progetto il cui completamento è seriamente a rischio e che ha messo a soqquadro la viabilità dei nostri territori. Siamo, però, convinti che la priorità della politica sia trovare soluzioni e che la vigilanza che parimenti compete alla politica in via preventiva, sia un compito da esercitare non in senso propagandistico, cercando il capro espiatorio nella parte politica diversa dalla propria, ma soprattutto nell’esame dei documenti, nello studio dei dati, nella verifica dei pagamenti effettuati da tutte le Amministrazioni comunali, degli Stati di Avanzamento Lavori e soprattutto del controllo incrociato fra le autorizzazioni ai pagamenti rilasciati con i lavori effettivamente svolti”.

“Il tempo delle giustificazioni è finito”

Per Desio Viva, Desio Libera e Insieme per Desio: