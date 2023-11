Metti un videomessaggio di Alex Del Piero

«Ciao Vittorio, so che sei un grande tifoso, ti mando un abbraccio grande e forza sempre». Quando il papà gli ha mostrato il video di Alex Del Piero, durante una partita, Vittorio, 9 anni di Triuggio, è sbiancato: non è da tutti ricevere un messaggio dal tuo idolo preferito.

Un desiderio coronato grazie alla cantante triuggese, Vanessa Mini, che è riuscita raggiungere Alessandro Del Piero, ex giocatore e capitano della Juventus, campione del mondo con la nazionale italiana nei mondiali di Germania 2006, diventato l’idolo di tanti tifosi.

Tra questi anche Vittorio, 9 anni, centrocampista del Monza, felicissimo del regalo fatto da Vanessa.

«Vittorio è un bambino simpaticissimo e un grande tifoso e la dirigenza della Juventus è molto disponibile. Del Piero, abitando ora in America, non fa spesso questo genere di cose. Ma per Vittorio è arrivato un messaggio speciale, registrato a Coverciano. Ho deciso di fare questo gesto che è stato solo un assaggio... non posso rivelare altro per il momento» spiega Vanessa, un’artista che ha fatto incetta di premi. In famiglia sono tutti tifosissimi della Juve: papà Luca Motta, mamma Chiara e il fratello maggiore Leonardo.