"Mi hanno diagnosticato un tumore, la prevenzione mi ha salvato". Questa la coraggiosa rivelazione del sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, resa pubblica dalle pagine dell'informatore comunale in diffusione in queste settimane.

La rivelazione del sindaco di Usmate Velate

L'ultimo editoriale dell'anno traccia il bilancio di un 2024 sicuramente molto complicato per il primo cittadino. Che oltre alle note difficoltà politiche e amministrative ha dovuto affrontare un'altra sfida. Molto più personale e molto più complicata di quello che si sarebbe potuto immaginare:

"L'anno che volge al termine è stato per me molto difficile anche a livello personale. Mi è stato infatti diagnosticato un tumore al seno che ho affrontato, come tutte le persone che vivono la malattia oncologica, in un percorso di cura denso di paura, dolore e speranza"

"Mi hanno diagnosticato un tumore"

L'indiscrezione, in realtà, circolava già durante la scorsa campagna elettorale. Ma trattandosi di un argomento sicuramente molto delicato, era stato trattato dalla diretta interessata con il dovuto riserbo e rispetto per evitare ogni possibile strumentalizzazione. Ora, a distanza di qualche mese, ecco la conferma dello stesso sindaco:

"Infrango la mia innata riservatezza per chiarire quella che spesso mi è giunta come una voce di sottofondo a riguardo della mia malattia e della quale non ho voluto parlare prima per evitare ogni possibile strumentalizzazione, continuando ad adempiere al mio ruolo con la stessa dedizione nonostante la sofferenza vissuta. Lo faccio ora che sto meglio, dopo i cicli di terapia ed un intervento ai quali si aggiungeranno altre cure, soprattutto per promuovere un messaggio importante"

L'importanza della prevenzione

Il peggio pare essere alle spalle, anche se il percorso non finisce qui. La rivelazione del sindaco è però anche occasione per lanciare l'appello alla prevenzione. Quello più importante di tutti, quello che può davvero salvare la vita:

"Nella mia vita, data la familiarità, mi sono sempre sottoposta a controlli medici periodici fin da giovanissima. Questo mi ha permesso di avere una diagnosi precoce che, nella maggior parte dei casi, contribuisce in maniera determinante alla guarigione. Quindi per la nostra salute fare prevenzione è fondamentale e vorrei ribadirlo in queste pagine, come vorrei esprimere la mia vicinanza a chi affronta, direttamente o come familiare, la malattia. Anche come Amministrazione in questi anni, tramite iniziative ed informazioni utili, ci siamo sempre fatti promotori di divulgare il messaggio sull’importanza della prevenzione che riguarda davvero la vita di ciascuno di noi e dei nostri cari"

Il sostegno della sua maggioranza

A stretto giro è arrivato anche il sostegno della sua maggioranza consiliare, che attraverso un comunicato stampa ha voluto rimarcare la propria solidarietà nei confronti del primo cittadino: