Ottanta micro cantieri per la metrotranvia

Ottanta micro cantieri e tre fasi di lavoro, ciascuna di due o tre mesi. E' il cronoprogramma dei lavori per realizzare la metrotranvia che collegherà Milano al capolinea di via Milano a Seregno.

L'incontro pubblico sulla metrotranvia

Ieri sera, martedì 28 febbraio, l'incontro pubblico in sala civica Gandini a Seregno per illustrare il progetto della nuova metrotranvia Milano Parco - Nord - Desio - Seregno, per un tragitto di 15 chilometri. Erano presenti Beatrice Uguccioni, consigliere delegato Mobilità e Infrastrutture di Città Metropolitana di Milano, committente dell'opera con l'ingegnere Gaetano Bonfanti, gli ingegneri Matteo Colombo, direttore di MM, e Nicola Bona della impresa appaltatrice CMC di Ravenna oltre al sindaco, Alberto Rossi, e agli assessori Giuseppe Borgonovo (Lavori pubblici) e William Viganò (Quartieri).

Ottanta micro cantieri in città

Nella partecipata serata i relatori hanno spiegato che i lavori interesseranno le vie Pacini, Milano e Colzani: gli ottanta micro cantieri procederanno in tre fasi successive, prima sui due lati della carreggiata e poi nella parte centrale, sempre con la possibilità di accesso per residenti e passi carrai. In alcuni casi saranno previste modifiche alla viabilità ordinaria, in particolare per via Pacini in cui alcuni interventi saranno svolti in un'unica fase. Per ogni pianta che dovesse essere abbattuta, sarà prevista la piantumazione di altre due. L'infrastruttura costerà 258 milioni di euro, circa due milioni dei quali a carico del Comune.

Arrivo a Milano in 58 minuti

Per ridurre le vibrazioni durante il transito dei tram, i binari saranno collocati sopra due solette in cemento divise da un materassino elettrovibrante. In esercizio ci saranno diciotto tram della lunghezza di venticinque metri, con una velocità media di 22 chilometri orari. Per raggiungere Milano da Seregno ci vorranno 58 minuti, con prezzi analoghi a quelli del treno. Nelle fasce di punta previste corse ogni cinque minuti, il doppio nelle fasce morbide al centro della giornata.

Metrotranvia, la variante del capolinea

Il sindaco, Alberto Rossi, ha spiegato il grande impegno dell'Amministrazione per la variante del progetto originario per collegare il capolinea di via Milano alla stazione ferroviaria, in modo da renderla un hub di interscambio per i passeggeri in transito da Seregno. Sono tuttora allo studio le soluzioni per creare un percorso protetto e un sottopasso all'interno dello scalo ferroviario per agevolare il passaggio degli utenti del tram verso la stazione ferroviaria e il terminal dei bus.