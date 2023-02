Metrotranvia, a Desio un tracciato di 4 chilometri per tre anni di lavori

Aprirà a metà marzo il cantiere di metrotranvia. Ieri, martedì 21 febbraio, nell'incontro a Desio si è tenuta la presentazione del progetto che collegherà la tranvia da Milano con Seregno, concentrandosi in modo particolare sull’intervento che riguarderà la città brianzola.

Metrotranvia, a Desio presentato il cronoprogramma dei lavori

Presenti, oltre al sindaco, Simone Gargiulo, e agli assessori, Beatrice Uguccioni, consigliera delegata alla Mobilità e Infrastrutture (Milano Città Metropolitana) , Matteo Colombo, di MM Spa, direttore dei lavori, Nicola Bona, dell'impresa CMC (direttore tecnico di cantiere), che ha vinto l'appalto e Gaetano Delfanti del settore strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile di Città Metropolitana. Gremita la sala consiliare, che ha ospitato l’incontro. Presente anche un’interprete della Lis, la lingua dei segni, che ha tradotto in simultanea tutti i contenuti. Nel corso degli interventi sono stati presentati gli obiettivi dell'opera: la metrotranvia consentirà un “servizio rapido e regolare per gli utenti, è un sistema di trasporto pubblico moderno, consentirà la riduzione dell’inquinamento atmosferico e dei gas serra, oltre che la valorizzazione e la riqualificazione urbana delle aree attraversate". In più, favorirà l’integrazione nel sistema della mobilità Nord Milano e della Brianza Centrale con la rete tranviaria (Metrotranvia Nord) e metropolitana (M3) di Milano e la rete ferroviaria Rfi/Fnm.

L'opera sarà realizzata in tre anni

L’opera sarà realizzata in circa tre anni (sono previsti 38 mesi) e avrà un costo finale, incluso l’acquisto di 18 tram, di 258 milioni di euro, di cui 160 milioni di euro a carico dello Stato, e 98 milioni di euro a carico di Regione Lombardia e degli enti locali (Città Metropolitana di Milano, la provincia di Monza e Brianza, I Comuni di Milano, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Desio e Seregno). Parte integrante dell’opera è il nuovo deposito tranviario Desio-Seregno, al confine tra i due comuni. Lo sviluppo complessivo del tracciato è di 14,3 chilometri, una prima parte a doppio binario da Parco Nord a Paderno Dugnano località Calderara (7,9 chilometri) e una seconda parte da Calderara a Seregno stazione (6,4 chilometri) a un singolo binario con raddoppi agli incroci. Sono 25 le fermate.

Da Desio 45 minuti per arrivare a Milano

Da Seregno a Milano Maciachini stimato un tempo di viaggio di 58 minuti, 45 dal centro di Desio. E’ attualmente allo studio una variante per migliorare la connessione della metrotranvia al capolinea di Seregno con la stazione ferroviaria. Altro dato che i tecnici hanno rimarcato nella presentazione: tra Paderno e Seregno nell’ora di punta sarà garantita una frequenza massima dei mezzi ogni dieci minuti (30 nella fascia di morbida), ogni 5 minuti nella tratta tra Milano e Paderno.

Sette fermate a Desio per 4,2 chilometri

Sette le fermate previste a Desio: Togliatti, Pietro da Desio, Stadio, Diaz, Gabellini, Ospedale, San Carlo. Verrà rimesso a nuovo tutto l’asse stradale delle vie Milano, Mazzini ed Europa, un tracciato, di 4,2 chilometri, con i relativi marciapiedi e gli incroci trasversali. Saranno rifatti l’illuminazione pubblica, la semaforizzazione, la segnaletica e l’arredo urbano. Verrà inoltre rimossa la linea preesistente lungo via Garibaldi e corso Italia, con la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Si lavorerà contemporaneamente su più cantieri

Espropri, interferenze, indagini geognostiche sono operazioni già completate. In data 31 marzo 2021 è stato consegnato il progetto esecutivo completo con tutte le modifiche che sono state apportate nel corso del procedimento, mentre il 27 luglio 2021 è stata completata la verifica. Il nullaosta del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile è stato rilasciato il 3 agosto 2022. Il 10 gennaio di quest’anno è stato sottoscritto da Città metropolitana di Milano e dall’appaltatore Cmc un atto integrativo al contratto del 2013. Questo prevede un aggiornamento dell’importo contrattuale a 131.883.378,08, Iva esclusa, ma anche che la consegna dei lavori venga effettuata il 15 marzo. Si lavorerà contemporaneamente su più cantieri.

Pianificate le attività di cantiere

Pianificate tutte le attività di cantiere. Nel complesso, il tratto sarà diviso in 85 micro-cantieri. A Desio ce ne saranno 24 tra la via Milano e via Mazzini, mentre 8 sono previsti in via Garibaldi, nel tratto in cui ci sono le rotaie da eliminare. A preoccupare residenti e operatori commerciali è l'intervento su via Milano. "Interverremo prima sul lato est, poi sul lato ovest della strada e infine al centro – hanno spiegato i tecnici – La strada sarà sempre percorribile nel doppio senso di marcia. Sarà inoltre sempre garantito l’ingresso a tutti i passi carrai, l’accesso pedonale agli edifici e i passaggi pedonali per l’attraversamento della strada". Questo nelle prime due fasi. La terza fase, prevede la costruzione dell’infrastruttura tranviaria al centro della carreggiata, con i flussi viari ai due lati. La quarta, a lavori finiti, la recinzione leggera della linea a bordo cordolo, in attesa di collaudo.

Intervento anche in via Garibaldi per togliere i binari della linea dismessa

Lungo via Garibaldi e corso Italia, al posto del preesistente binario tranviario sarà invece realizzata una pista ciclabile con l’inserimento, dove possibile, di aree verdi, l’ampliamento dei marciapiedi e la realizzazione di aree pedonali pavimentate. Qui i microcantieri apriranno nell’agosto del 2024 per concludersi a marzo 2025. In viale Europa, al confine con Seregno, invece, l’intervento durerà di più e il traffico sarà interrotto per 18 mesi. "Come Amministrazione saremo attenti a monitorare i lavori per limitare il più possibile i disagi", ha affermato il sindaco, Simone Gargiulo.

"A disposizione per limitare i disagi alla popolazione"

Così ha commentato l'assessore al Governo del territorio e alle Grandi opere, Cristina Riboldi:

"Un’opera che inequivocabilmente andrà a potenziare il sistema di trasporto pubblico locale ad una scala intercomunale in un territorio tra i più densamente urbanizzati. A Desio permetterà di intervenire non solo riqualificando via Milano, anche in combinato disposto con il progetto di riqualificazione del sistema della sosta predisposto nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio, ma permetterà anche di attivare azioni di riqualificazione urbana per l’eliminazione della sede della vecchia linea del tram che passa da via Garibaldi e corso Italia. Azioni fondamentali che dovranno essere coordinate assieme agli attori che sono interessati all’esecuzione delle opere. L’Amministrazione di Desio e gli uffici comunali sono a disposizione per fare in modo che la cantierizzazione dell’infrastruttura sia quanto più veloce possibile con il minimo dei disagi alla popolazione".

Questa sera, martedì, in programma l'incontro nella sede di Confcommercio Alta Brianza con gli operatori economici dei comuni interessati dal cantiere della metrotranvia.