Novità a partire dal 12 gennaio

In arrivo un banco ortofrutta e un banco drogheria.

Prosegue il lavoro di ampliamento dell’offerta commerciale nei micromercati distribuiti nei diversi quartieri di Seregno.

Micromercati anche nei quartieri San Carlo e Lazzaretto a Seregno

Un progetto avviato nel 2021 che ha garantito negli scorsi mesi la presenza di banchi diffusi nei quartieri Ceredo in via Tiziano (con un banco di ortrofrutta e uno di prodotti ittici) e Lazzaretto in via Bellini (con un banco di ortofrutta).

A partire dalla prossima settimana questa offerta verrà implementata con due nuovi banchi: come ha comunicato l'Amministrazione comunale in queste ore, a partire da mercoledì 12 gennaio si aggiungerà nel quartiere Lazzaretto un banco drogheria, mentre nel quartiere San Carlo, nel parcheggio della scuola dell’infanzia in via San, a partire da

venerdì 14 gennaio arriverà un banco di ortofrutta.

Cresce dunque il progetto dei micromercati diffusi, nati dall’interlocuzione positiva con i comitati di quartiere, che si vanno ad affiancare ai due mercati cittadini di Piazza Linate e di Santa Valeria.