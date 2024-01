Da giovedì scorso le prime visite al nuovo ambulatorio temporaneo aperto nella sede dell’Ats, in via Foscolo a Desio. Negli ultimi mesi la carenza dei medici di medicina generale si è fatta sentire anche in città, con un’impennata esponenziale di cittadini che sono rimasti senza medico, vuoi per i trasferimenti, come nel caso della dottoressa Irene Priamo, o dei pensionamenti come nel caso della dottoressa Silvana Carcano. Una situazione destinata a peggiorare di gran lunga con i pensionamenti previsti nei prossimi due mesi, che registreranno diverse ancora migliaia di pazienti destinati a rimanere senza assistenza del medico di base.

Migliaia di desiani senza medico, in via Foscolo l’Asst ha aperto un ambulatorio temporaneo

Da giovedì, come aveva annunciato l’Ats subito dopo Natale, in via Foscolo ha aperto l’ambulatorio temporaneo, che in questo modo potrà contenere i disagi dovuti alla mancanza di medici di famiglia. Un provvedimento che, però, non è stato molto pubblicizzato e non sono state inviate lettere ai pazienti per comunicare l’apertura, di conseguenza sono ancora tanti i desiani che non sanno a chi rivolgersi. C’è poi chi si lamenta, dicendo:

«E’ assurdo che ogni due mesi si debba cambiare il dottore. Chi ha una patologia cronica o una situazione di salute delicata non può vivere continuamente nell’incertezza. Non c’è alcun rispetto per chi è malato».

«Finalmente è arrivata la notizia che avevo preannunciato in Consiglio comunale prima di Natale», ha invece commentato il sindaco, Simone Gargiulo.

Da Ats Brianza il Dipartimento per le Cure Primarie ha fatto sapere che «gli assistiti già in carico ai medici cessati, dottoresse Irene Priamo e Veronica Vitali, da giovedì 11 gennaio 2024 possono avvalersi del nuovo Ambulatorio medico gtemporaneo (Amt)», che si trova nella sede distrettuale Asst Brianza di via Foscolo 24.

La modalità di accesso all’ambulatorio avviene solo su appuntamento, chiamando il numero unico centralizzato di Ats Brianza, lo 039.2369000, attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (gli orari dell’ambulatorio sono disponibili sul sito di Ats Brianza nella sezione Ambulatori medici temporanei) ed è previsto anche un servizio di consultabilità telefonica medica attraverso il quale, nelle giornate e nelle fasce orarie indicate sul sito, è possibile interloquire direttamente con il medico dell’Amt, per ottenere un consulto telefonico sanitario medico.

«Ringrazio la responsabile del servizio delle cure primarie, la dottoressa Toso, per l’impegno che Ats ha profuso per riuscire a garantire questo importante servizio per i nostri cittadini, in particolare per quelli più fragili», ha rimarcato il primo cittadino.

All’esterno della sede di via Foscolo, però, a venerdì non erano ancora esposti cartelli che indicavano l’apertura del nuovo ambulatorio (indicazione solo all’interno) e pochissimi i pazienti al momento informati. Un servizio possibile grazie alla disponibilità di medici ospedalieri, come ha confermato la dottoressa in servizio. Nei primi due giorni due i medici disponibili, che potrebbero aumentare. Nei prossimi mesi, poi, con i nuovi pensionamenti, la situazione potrebbe di nuovo cambiare.