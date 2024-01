A Desio spaccata nella notte, panificio nel mirino

Spaccata nella notte a Desio. In frantumi la porta d’ingresso del panificio di via Matteotti, Armonia by Viganò. Ad accorgersi è stato il corriere che fa le consegne al mattino presto. Intorno alle 6.30, durante il giro, si è trovato davanti agli occhi la vetrata della porta d’accesso finita in mille pezzi.

Spaccata a Desio ai danni di un panificio del centro

I furfanti hanno raccolto uno dei sampietrini all’esterno della panetteria e l’hanno lanciato contro le vetrate. Ad andare in frantumi è stata la porta d’ingresso. "Io sono arrivata più tardi - ha spiegato la dipendente - A terra c’erano tutti i pezzi di vetro e all’interno del negozio era un disastro". Gli autori hanno aperto tutti i cassetti e rovistato ovunque alla ricerca dei soldi. Non hanno trovato l’incasso, ma solo pochi euro. I danni, in ogni caso, sono stati ingenti. La panetteria è aperta da settembre, diversi i clienti che si sono detti dispiaciuti per quanto successo.

"Ci vorrebbero più controlli"

La speranza è che le telecamere della zona possano aver ripreso qualche particolare che possa rivelarsi utile alle indagini dei Carabinieri e per risalire agli autori della spaccata.

"Qui ci vorrebbero più controlli anche se siamo a un passo dal centro, magari qualche agente della Polizia Locale a piedi, giusto per sentirsi più sicuri - ha proseguito la dipendente - Nel pomeriggio appena fa buio mi chiudo a chiave perché non si sa mai, potrebbe entrare qualche malintenzionato».

I residenti hanno segnalato tentativi di furto che risalgono a qualche tempo fa; la zona ha subito più volte l’azione dei malviventi.