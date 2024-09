Che avesse una voce meravigliosa lo sapevano già tutti. Ma sentirselo dire dai giudici di X Factor ha sicuramente tutto un altro effetto. Mimì Aminata Caruso, 17 anni, di Usmate Velate ma volto noto anche ad Arcore (i suoi genitori fino a qualche anno fa portavano avanti la ricevitoria e tabaccheria di via Umberto Primo, ad Arcore) ha conquistato tutti ieri sera, giovedì 26 settembre, alle audizioni di X Factor.

Mimì Caruso conquista i giudici di X Factor e Manuel Agnelli sfodera l'X PASS

La giovanissima brianzola ha cantato ‘Figures’ e già dalle prime note era chiaro sul volto dei giudici che Mimì avesse tutte le carte in regola per passare. Una voce potente, gestita con grande professionalità, ha commosso persino Manuel Agnelli che ha sfoderato l'X Pass e al termine dell'esibizione non ha risparmiato i complimenti:

"Hai dei passaggi dal pieno al fasetto con una naturalezzaa e una intensità pazzesca. Sei meravigliosa!" ha detto il giudice di X Factor.

Insomma una grande soddsfazione per Mimì accompagnata alle audizioni dai sui genitori che in questo percorso l'hanno sempre incoraggiata e supportata.

La giovane promessa della canzone italiana per anni ha cantato anche nel piccolo coro "La Goccia" di Vimercate.

Mimì infatti ha già vinto diversi concorsi: l'ultimo nel dicembre 2002 quando ha vinto la gara canora "La voce di Lodi" con una interpretazione magistrale di "Sevent Nation Army", e ancora nell'estate del 2022 cantando “I put a spell on you” di Annie Lennox si è aggiudicata il primo posto al Concorso Canoro di Arenzano.

Andando ancora più indietro a Milano, ha vinto il primo premio della settima edizione del "Premio Mimì Sara", categoria junior e si è anche aggiudicata il concorso canoro nazionale di Treviso "Le note del cuore - Premio Tony Torresan".