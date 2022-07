Ha cantato “I put a spell on you” senza sbavature e con tutta l'energia e passione che aveva in corpo. E infatti la sua interpretazione della celebre canzone di Annie Lennox le è valsa il primo posto.

Mimì vince al Concorso Canoro di Arenzano con un cover di Annie Lennox

Mimì Aminata Caruso, 14 anni, di Usmate Velate ha vinto il primo premio del Concorso Canoro di Arenzano "Un Mare di Stelle", nella categoria Cover, conquistando pubblico e critica con la sua esibizione.

La kermesse organizzata da ACM - Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune di Arenzano (GE) si è svolta nei giorni scorsi. Il concorso ha visto sul palco i finalisti accompagnati da una band e un’orchestra dal vivo dirette magistralmente dai Maestri Giampaolo Caviglia, Alessandro Arbocó e Massimo Vivaldi.

Due le categorie in gara, “Autori - Inediti” e “Interpreti – Cover”. A salire sul gradino più alto del podio nella categoria Cover, è stata dunque Mimì Aminata Caruso. Per lei il premio, a scelta, è tra un radiomicrofono o un buono da 500 euro per l’acquisto on line di materiale musicale.

Ma il premio più grande, sicuramente, è stato quello di conquistare l'apprezzamento della giuria formata da esperti del settore: giornalisti, musicisti e cantautori.

(nella foto i tre finalisti nella categoria cover)