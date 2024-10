Mimì è straordinaria, per lei il sogno di "X-Factor" continua tra gli applausi

Si sprecano ormai gli aggettivi per descrivere l’esperienza di Mimì Aminata Caruso a "X-Factor", il talent show musicale in onda su Sky. La giovanissima residente a Usmate Velate, ha infatti superato anche la fase dei "bootcamp". E lo ha fatto a pieni voti.

Mimì è straordinaria, per lei il sogno di "X-Factor" continua

Se al debutto aveva incantato, alla seconda non è stata certamente da meno. Anzi, se possibile è riuscita a fare ancora meglio. La 17enne, originaria del Mali ma adottata da Franco e Paola fin da quando aveva 9 mesi, aveva conquistato l’accesso alla seconda fase delle selezioni grazie allo speciale pass sfoderato da Manuel Agnelli. Per lei, quindi, missione doppia: puntare alle finali e allo stesso tempo confermare quanto di eccezionale aveva già fatto vedere (e sentire) all’esordio.

Un talento incredibile

Nessun problema. La sua "Godspeed" di Frank Ocean è stata perfetta in ogni passaggio, emozionando non solo Agnelli, ma anche gli altri tre giudici che hanno ascoltato il brano. Così come anche la presentatrice Giorgia (una che di canto se ne intende...) e tutto il pubblico presente, che al termine dell’esibizione le ha tributato la più classica delle standing ovation.

"Sei stata coraggiosa: sprofondati su quella sedia", le ha detto Agnelli, visibilmente emozionato, spalacandole la porta verso la fase successiva del programma. Che ora si avvia verso le tappe clou. Dei quattro concorrenti che ciascun giudice porterà con se agli "home visit", ora solo tre accederanno ai "live", ovvero le esibizioni dal vivo che incoroneranno il prossimo vincitore del talent. Mimì sogna, la Brianza anche.