Mini Olimpiadi dell'Ente Nazionale Sordi, il 10 giugno la quinta edizione a Desio

Le(Ente Nazionale Sordi) a Desio, un’occasione di movimento e inclusione sociale per tutto il territorio e non solo.

Atletica leggera, velocità, salto in alto, staffetta, vortex, tiro a segno, basket, beach volley, rugby touch, calcio e giochi a sorpresa, sono questi gli ingredienti che animeranno la città di Desio con la manifestazione rivolta ai, dalle 8 alle 18, presso il centro sportivo comunale di via Gaetana Agnesi.

“Negli anni scorsi questa iniziativa si è sempre svolta in grandi città e per noi è un onore ospitare un evento di tale portata a Desio – racconta l’Assessore allo Sport Andrea Civiero - qui vince chi si diverte, sono certo che tutti gli atleti parteciperanno con entusiasmo e lealtà, al di là delle vittorie e delle sconfitte, rispettando lo spirito sportivo e olimpico. E’ una manifestazione organizzata con grande impegno che porterà lustro e visibilità al nostro territorio, sempre presente per promuovere lo sport e la solidarietà, basi sulle quali si fondano le mini olimpiadi, una grande opportunità per l’Ente Nazionale Sordi e per tutti noi”.