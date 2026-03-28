Dal ministro Locatelli plauso agli artisti di Anffas Brianza

Nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, nella biblioteca civica Ettore Pozzoli di Seregno è stata inaugurata la mostra “Dentro il colore”, promossa da Anffas Brianza del presidente Mauro Brambilla, alla presenza del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

La mostra “Dentro il colore” di Anffas

La sesta edizione della mostra, per la quarta volta in biblioteca, propone fino al 18 aprile i quadri realizzati dai ragazzi dell’atelier artistico emozionale di Anffas Brianza, un progetto nato quattro anni fa come spazio in cui l’arte diventa uno strumento di crescita, autonomia e riconoscimento delle potenzialità. Espongono nella pop art Alessia, Davide, Stefano, Martina, Leonardo, Stefania, Vincenzo ed Edoardo, che sono stati guidati durante il laboratorio dal maestro d’arte Massimo Rho (professore del liceo Parini) e dal grafico pubblicitario Davide Forleo.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

Le parole del ministro Locatelli

“Anffas Lombardia e Anffas Brianza sono un modello di crescita, di innovazione, di progetti e collaborazione sul territorio di esempio per tutta Italia”, ha commentato il ministro Locatelli, che ha salutato “tutti gli artisti dell’Anffas Seregno, gli operatori, i volontari che sono il cuore pulsante e i genitori”, di cui ha ricordato i grandi sacrifici. “Anffas è un punto di riferimento serio per la fiducia che ha dato in questi anni a tante famiglie per il tempo ricreativo, lavorativo e abitativo: tutto quello che stiamo portando avanti con “il progetto di vita”, una grande sfida. I ragazzi hanno voluto dire quanto valgono, il valore che ogni persona è importante è la sfida che ci stiamo ponendo anche come Governo”. Locatelli ha citato la riforma della disabilità e il progetto di vita. “Il nostro ministero è sì senza portafoglio, ma ha investito due miliardi di euro in tre anni e mezzo. L’ultimo investimento i 380 milioni del bando Vita e opportunità, una risorsa importante su tutto il territorio italiano per sviluppare con gli enti del Terzo settore politiche che abbiano a che fare con la dimensione abitativa, lavorativa e creativa. Nelle persone bisogna vedere le potenzialità e non fermarsi ai limiti, serve cambiare la prospettiva e investire sulle persone: se diamo opportunità e strumenti, i risultati arrivano come in biblioteca”.

L’emozione del presidente Brambilla

Emozionato il presidente di Anffas Brianza, Mauro Brambilla: “E’ bellissimo avervi qui ed è meraviglioso quello che sta accadendo perché il percorso dei ragazzi sia visto e apprezzato. La presenza del ministro Locatelli è un plus. Ci facciamo abbracciare dalla cittadinanza, perché la vogliamo abbracciare”. Il sindaco, Alberto Rossi, ha ringraziato ed elogiato gli artisti, perché “con il colore fate qualcosa di grande. Grazie Mauro per la passione e l’entusiasmo. Qui c’è un mondo che si mette insieme per fare del bene”. Rossi ha anche sottolineato che il 50 per cento della spesa sociale riguarda la disabilità, con l’auspicio della “massima attenzione a che non esistano zone grigie. La presenza del ministro non è scontata ed è bello che le istituzioni lavorino insieme”.

Il servizio integrale sul Giornale di Seregno in edicola la prossima settimana e in digital edition.